‘Opnieuw ernstige misstanden in toeleveringsketen Boohoo’

Wederom zijn er misstanden ontdekt in de toeleveringsketen van modemerk Boohoo. Pakistaanse fabrieksarbeiders die kleding voor het merk produceren werken onder erbarmelijke omstandigheden en verdienen soms slechts 29 pence (omgerekend 0,32 euro) per uur, zo blijkt uit onderzoek van The Guardian.

Journalisten Archie Bland en Shah Meer Baloch namen interviews af bij kledingfabrieken in de stad Faisalabad, waar werknemers van twee verschillende fabrieken zeiden circa 10.000 Pakistaanse roepie (omgerekend 51 euro) per maand te verdienen, ver onder het wettelijk minimum van 17.500 Pakistaanse roepie (omgerekend 89 euro). Insiders vertelden de journalisten dat de werknemers soms diensten van 24 uur draaien.

Foto- en videobewijs wijst erop dat er bovendien sprake is van veiligheidsrisicio’s in een van de fabrieken, AH Fashion, waar motoren staan geparkeerd naast brandbare materialen en stapels textiel in looproutes liggen. Ook lijkt het erop dat werknemers tijdens verbouwingen doorwerken in de fabrieksgebouwen en dat steigers worden gebouwd op stapels bakstenen.

Beide fabrieken die The Guardian sprak, AH Fashion en Madina Gloves, ontkenden dat er sprake was van misstanden en zeiden dat hun werknemers worden betaald volgens lokale wetgeving. De fabrieken zeiden momenteel niet voor Boohoo te produceren. Videomateriaal in handen van The Guardian, waarop kledingstukken met Boohoo-logo’s en -labels zichtbaar zijn, suggereert dat dat onlangs nog wel het geval was.

Boohoo zelf zegt tegenover The Guardian dat het zich er niet van bewust was dat kleding van Boohoo in Madina Gloves werd geproduceerd. Met AH Fashion zei Boohoo voor het laatst begin dit najaar te hebben samengewerkt. Deze fabriek, en bemiddelingspartij JD Fashion (niet te verwarren met JD Sports), werden na de vragen van The Guardian door Boohoo uit de toeleveringsketen verwijderd.