Opnieuw rode cijfers en omzetdaling bij Moschino-moederbedrijf Aeffe Spa

Het Italiaanse moederbedrijf van onder andere Moschino en Alberta Ferretti, Aeffe Spa, schrijft opnieuw een omzetdaling in de boeken. Aeffe Spa ziet zijn omzet met 8,3 procent dalen in de eerste negen maanden van boekjaar 2023. Het bedrijf lijkt het moeilijk te hebben het tij te keren en duikt onder de eindstreep dieper in het rood.

De geconsolideerde omzet komt neer op 252,8 miljoen euro in de eerste negen maanden van dit jaar. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar schreef het bedrijf een omzet van 277,1 miljoen euro in de boeken. Het is de Aziatische afzetmarkt die in deze periode als enige een groei rapporteert. Het modebedrijf groeit hier zijn omzet met 7,9 procent tot 52,9 miljoen euro. In alle andere afzetmarkten wordt een omzetdaling genoteerd, waarvan de omzet in Amerika het hardst keldert met bijna 31 procent. In Europa, exclusief Italië, wordt een negatieve 15 procent behaald en een omzet van 77,9 miljoen euro. Italië is goed voor een omzet van 107,9 miljoen euro en schrijft een daling van 7 procent in de boeken.

Wie naar de verkoopstromen van het Aeffe Spa kijkt, ziet dat de retail een groei van 9,6 procent doormaakt. Hier komt de omzet neer op 72,2 miljoen euro. De omzet in de wholesale-stroom keldert met ruim 13 procent naar beneden en eindigt op 172,9 miljoen euro.

Onderaan de streep eindigt het moederbedrijf van onder andere Moschino en Alberta Ferretti op een verlies van 17,8 miljoen euro. In de eerste negen maanden van 2022 schreef het bedrijf nog een winst van 4,7 miljoen euro op.

“De resultaten van de eerste negen maanden weerspiegelen de reorganisatie en herpositionering van de groep, met een vertraging van de groei. Zoals verwacht werden de prestaties nog steeds sterk beïnvloed door de strategieën die zijn geïmplementeerd voor het merk Moschino, waarvan we zeker zijn dat ze de vruchten zullen afwerpen”, aldus Massimo Ferretti, uitvoerend voorzitter van Aeffe Spa, in het verslag.

“Tegelijkertijd heeft Aeffe te maken met een algemeen ongunstige marktsituatie die voornamelijk wordt bepaald door geopolitieke onzekerheid, de druk van inflatie en rentetarieven, én door klimatologische omstandigheden die de groei aanzienlijk hebben vertraagd. Bewust van de moeilijkheden die ons de komende maanden te wachten staan, hebben we er alle vertrouwen in dat de nieuwe creatieve richting van Moschino niet alleen het merk, maar ook de groep nieuwe energie en optimisme zal geven. We zijn daarom allemaal met overtuiging toegewijd aan het voortzetten van de nieuwe strategische visie van de groep met een focus op investeringen met het oog op toekomstige groei, door middel van initiatieven om de groei te stimuleren.”

Afgelopen vrijdag kreeg het bedrijf het plotselinge, droevige nieuws dat de kersverse creatief directeur van Moschino, Davide Renne, is overleden op 46-jarige leeftijd. Renne trad officieel op 1 november in dienst en zou in februari 2024 zijn eerste collectie voor het modehuis tonen tijdens Milan Fashion Week.