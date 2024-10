Opschudding in de tweedehands markt: Dit gebeurde er de afgelopen maanden

In de afgelopen maanden is de tweedehandsmarkt in een razendsnel tempo gegroeid. De belangrijkste spelers en startups in de sector passen zich aan aan deze dynamiek om te voldoen aan de groeiende vraag, aangewakkerd door grootschalige initiatieven en veranderende consumentengewoonten.

Een bloeiende markt

De tweedehands sector wordt steeds meer een echte economische motor, met marktramingen die oplopen tot miljarden dollars. Een studie getiteld 'De sociaal-economische impact van tweedehands kleding in Afrika en de EU27+' voorspelt dat de tweedehands kledingindustrie in 2023 een bijdrage zal leveren van drie miljard euro aan het bruto binnenlands product (BBP) van de EU27+ regio. Dit indrukwekkende cijfer is te verklaren door de toenemende vraag van consumenten naar groenere en meer ethische alternatieven voor fast fashion. Platforms die gespecialiseerd zijn in de verkoop van tweedehands kleding, zoals Vestiaire Collective, Vinted en Sellpy, profiteren enorm van deze wereldwijde trend.

Traditionele spelers blijven investeren

H&M investeert steeds meer in deze sector. Na Spanje is de Zweedse modegigant van plan om zijn tweedehandsconcept Pré-Loved naar Frankrijk en België te brengen. Ook andere bedrijven hebben hun tweedehandsservice uitgebreid naar nieuwe markten, zoals het Franse merk Sandro van de SMCP-groep, warenhuis BHV Marais en het merk Jules.

Startups: Kapitaalinvesteringen en uitbreiding

Startups zoals Paradigme, een snel groeiende tweedehands marktplaats, zetten in op grote kapitaalinvesteringen om hun ontwikkeling te versnellen. Na een recente financieringsronde plant Paradigme om haar aanbod uit te breiden en haar marktaanwezigheid te versterken. Deze bedrijven trekken steeds meer aandacht van investeerders, die de sector zien als een kans voor duurzame groei. Een andere startup om in de gaten te houden: Pop Dressing.

Daarnaast heeft Vinted, een van de koplopers in tweedehands mode, eind oktober een secundaire verkoop van aandelen afgerond voor een bedrag van 340 miljoen euro, waardoor de waardering uitkwam op vijf miljard euro.

Tweedehands mode gedreven door trends

Net als de "klassieke" markt volgt ook de tweedehandsmarkt trends. Tijdens de modeweken kwamen verschillende belangrijke trends voor tweedehands naar voren, waaronder de sterke comeback van tijdloze klassiekers, zoals vintage leren jacks of de K-Way.

De inzet van doorverkoopplatforms en hun partners

Initiatieven zoals die van eBay tonen ook het engagement van traditionele platforms om circulaire mode te promoten. Onlangs kondigde eBay een investering aan van 1,2 miljoen dollar om kleine bedrijven te ondersteunen en de groei van tweedehands mode te stimuleren. Deze steun omvat ondersteuningsprogramma's voor onafhankelijke detailhandelaren, met als doel het aanbod van tweedehands kleding op de markt te vergroten.

De rol van influencers en de media

TV-series en influencers spelen een belangrijke rol bij het populair maken van de tweedehandsmarkt. Het meest recente voorbeeld is de populaire serie "Emily in Paris," die succesvol Vestiaire Collective in de schijnwerpers plaatste via zijn inhoud. Deze mediavisibiliteit zorgt voor extra aandacht voor doorverkoopplatforms en trekt een nieuwe generatie consumenten aan die geïnteresseerd is in tweedehands luxemode.

Nieuw 'droomberoep'

Met de opkomst van tweedehands goederen is een andere belangrijke kwestie de strijd tegen vervalsingen. Het opleiden van experts in de authenticatie van luxe kleding en accessoires wordt steeds crucialer om het consumentenvertrouwen te behouden. Het beroep van vervalsingsexpert is nu een van de nieuwe "droomberoepen" die de modesector zo goed weet te creëren. Er zijn echter nog steeds weinig gespecialiseerde opleidingen beschikbaar.