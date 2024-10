Vinted’s waarde groeit naar 5 miljard euro na verkoop aandelen

Tweedehands platform Vinted verkoopt 340 miljoen euro aan secundaire aandelen aan investeerders. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf nu wordt gewaardeerd op 5 miljard euro, zo maakt Vinted bekend in een persbericht. Het betekent dat de waarde van het Europese tweedehands platform met 1,5 miljard euro groeit sinds de laatste investeringsronde in 2021.

Vinted was in 2021 nog 3,5 miljard euro waard. Daarna groeide de omzet van het bedrijf aanzienlijk en bereikte het winstgevendheid in 2023. Zo noteerde het tweedehands platform een omzetgroei van 61 procent in dat jaar en bedroeg de ebitda-marge ‘dubbele cijfers’. Vinted breidde de marktplaats in het afgelopen jaar verder uit in bestaande markten en lanceerde in nieuwe markten zoals Finland, Griekenland en Kroatië. Daarnaast werd een verificatieservice gelanceerd zodat consumenten veiliger designer- en luxe modeartikelen kunnen kopen en verkopen. Ook rolde de afgelopen weken de categorie ‘elektronica’ uit en werden de verzendactiviteiten in Nederland, België en Frankrijk uitgebreid.

“We zijn ongelooflijk trots dat we een product hebben gebouwd dat onze leden graag gebruiken en dat een markt voor tweedehands mode heeft gecreëerd. Vinted laat zien dat het mogelijk is om een succesvol, winstgevend bedrijf te hebben dat een positieve impact heeft op mensen, gemeenschappen en het milieu”, aldus Thomas Plantenga, Chief Executive Officer van Vinted, in het persbericht.

Vinted wordt gewaardeerd op 5 miljard euro

De transactie werd geleid door TPG, een toonaangevende wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder. Dit bedrijf zegt te geloven in Vinted’s kansen en vooruitgang in de ontwikkeling en groei van de tweedehandsmarkt wereldwijd. De investeringen worden gedaan door TPG Tech Adjacencies (TTAD) - TPG's strategie om flexibele kapitaaloplossingen te bieden aan de technologie-industrie - en grote investeringsfondsen waaronder Hedosophia, Baillie Gifford, Invus Opportunities, FJ Labs, Manhattan Venture Partners en Moore Strategic Ventures.

Andy Doyle, partner bij TPG, deelt: “We hebben gezien dat consumenten steeds vaker kiezen voor tweedehands als een belangrijk onderdeel van hun garderobe, omdat duurzaamheid en flexibiliteit voor veel mensen top of mind worden. Vinted's klantgerichtheid, toonaangevende productervaring en geavanceerde benadering van logistiek hebben deze markt toegankelijk gemaakt voor een nog bredere populatie. We zijn verheugd om samen te werken met Plantenga en zijn team van wereldklasse en om Vinted te mogen rekenen tot ons groeiende portfolio van toonaangevende Europese techbedrijven.”