Van Vinted tot Vestiaire Collective: Wie zijn de koplopers op het gebied van tweedehandse mode?

Om in 2024 tweedehands mode online te kopen, bezoeken klanten doorgaans toonaangevende apps als Vinted en Vestiaire Collective of kijken ze naar 'tweedehands'-interfaces van gevestigde modemerken en retailers. Maar hoe ziet dit gefragmenteerde landschap er over een paar jaar uit? Bedrijven streven immers hun doelen na en naarmate de business evolueert, kunnen de spelers van vandaag er morgen heel anders uitzien.

Vinted en zijn concurrenten

Het Vinted-platform heeft momenteel een dominante positie in de markt voor wederverkoop van mode. Maar zal het deze positie behouden? Qua resultaten is het bedrijf, dat in 2023 voor het eerst winstgevend werd, op de goede weg.

De weg is echter nog lang niet afgelegd, want het bedrijf heeft nog steeds een aantal zwakke punten die aangepakt moeten worden, met name op het gebied van transparantie van gegevensbeheer. Het bedrijf kreeg in juli 2024 een boete van 2,3 miljoen euro voor het begaan van verschillende overtredingen tegen de gebruikers van het platform. Aan de andere kant wordt de concurrentie heviger, met name met de komst van het ultrasnelle modemerk Shein in Frankrijk op de tweedehandsmarkt dit jaar en de komst van gigant Zara in 2023. Deze nieuwkomers kunnen deels verklaren wat Vinted ertoe heeft aangezet om uit te breiden buiten het fast-fashionsegment.

De eindeloze lijsten met kledingstukken die te koop zijn op Vinted bevatten voornamelijk laag- en middengeprijsde items, maar dat kan snel veranderen, aangezien het Litouwse bedrijf onlangs is begonnen met het betreden van de luxemarkt. In het voorjaar kondigde het bedrijf aan dat de Kelly-tas van Hermès, de Rolex Datejust en een klassieke Chanel-tas tot de duurste items behoorden die op het platform werden verkocht.

Het Franse platform Vestiaire Collective heeft zich stevig op dit gebied gevestigd en zal waarschijnlijk blijven domineren, niet in de laatste plaats omdat het de groepen Kering en Condé Nast tot zijn investeerders rekent. In 2024 breidde het bedrijf ook zijn samenwerking uit met Mytheresa, een e-commercewebsite voor luxegoederen, en blijft het een toonaangevende partner voor de grote namen in de luxegoederenindustrie. Het kantoor van CEO Maximilian Bittner werd ook verplaatst naar New York en er werd ter plaatse een nieuw team gevormd.

Anti-namaak expert voor het Vestiaire Collective platform. Credits: Vestiaire Collective.

Een andere speler om rekening mee te houden is onlinegigant Amazon. Eerder dit jaar bundelde het Amerikaanse bedrijf de krachten met de Britse designer fashion retailer Hardly Ever Worn It en betrad daarmee de tweedehandssector op de Europese markt.

Om te begrijpen wie de toekomstige leiders op de Europese tweedehandsmarkt kunnen worden, is het belangrijk om ook naar succesvolle spelers in het buitenland te kijken. In 2023 werd Poshmark, een toonaangevend platform voor de verkoop van tweedehandskleding in de Verenigde Staten, overgenomen door het Zuid-Koreaanse Naver Corp. Naver heeft aangekondigd dat het een wereldwijde speler in de online wederverkoop van mode wil worden, wat betekent dat een uitbreiding naar de Franse markt waarschijnlijk is.

De business-to-business spelers die de bal aan het rollen brengen

Voor traditionele merken zoals Sandro, Bellerose en Aigle is tweedehands een van de belangrijkste oplossingen om de overgang naar een circulaire economie te verzekeren en met name om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Hun toetreding tot deze markt vereist kennis die heel vaak van een extern bedrijf moet komen. Om die reden is er de laatste jaren een groeiend aantal start-ups die hun intrede doen in de sector.

Reflaunt is een van de bedrijven die zijn stempel heeft gedrukt en in de toekomst een kracht zal blijven om rekening mee te houden. Het bedrijf verzorgt de verkoop van tweedehandsproducten voor merken als Balenciaga en Cos, en nog veel meer. Het bedrijf is aanwezig in de LVMH-incubator La Maison van de startup in Station F en zal tweedehandsmode helpen versnellen dankzij zijn recente partnerschap met het transport- en logistiekbedrijf DHL. Door de logistieke capaciteiten te verbeteren, zou deze overeenkomst Reflaunt in staat kunnen stellen meer transacties af te handelen, waardoor het totale volume van gebruikte kleding op de markt toeneemt.

Daarnaast werkt Lizee, een Franse softwareleverancier die gespecialiseerd is in verhuur en tweedehandsmode opgericht in 2019, samen met bedrijven als Maje en Decathlon. Als winnaar van de i-Nov France 2030-competitie ontvangt het bedrijf ook overheidssteun. In 2024 nam het het tweedehandssysteem Freepry over, dat zich richt op de ondersteuning van fysieke winkels, wat het nog meer gewicht in de Franse markt zou moeten geven.

Een ander Frans bedrijf dat tweedehandsinterfaces voor merken heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld via het programma 'Ami for ever' of 'Fabienne Chapot relove', is Faume, dat uitblinkt in de ondersteuning van talloze retailers.

De "resale" interfaces die door startups in het merkecosysteem worden gecreëerd, zouden binnen twee tot drie jaar na hun creatie winstgevend moeten worden, aldus Aymeric Déchin, medeoprichter van Faume, geïnterviewd in de podcast We Do Need To Talk. Voor de manager is het idee om het deel van het verkoopvolume dat gewoonlijk wordt gegenereerd door speciale aanbiedingen te vervangen door de gebruikte producten van het merk. Het toenemende aantal merken dat de stap in deze richting heeft gezet, toont de financiële geloofwaardigheid van het bedrijfsmodel.

Faume, Reflaunt en Lizee zullen hun klantenkring de komende jaren waarschijnlijk uitbreiden, aangezien er naar verwachting meer merken de tweedehandsmarkt zullen betreden.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.fr. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.