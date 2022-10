Otto group lijdt onder hoge inflatie en ziet omzet dalen met 5,1 procent

Waar de omzet in het afgelopen jaar nog groeide tot 16,1 miljard euro, ziet de Otto Group in de periode maart-augustus 2022 juist een daling van 5,1 procent wereldwijd, dat meldt het bedrijf in een financieel rapport. De groep lijdt onder de hoge inflatie door de oorlog in Oekraïne en een afnemende vraag.

De groep blijft op buitenlandse markten duidelijk op groeikoers, maar Duitsland blijft achter, zo staat in het financieel rapport. Otto Group geeft als reden dat Duitsland harder is getroffen door de huidige economische situatie. Op vergelijkbare basis groeide de groep in het buitenland met 8,2 procent. In Duitsland daalde de omzet juist met 13,5 procent in de eerste helft van boekjaar 2022-2023.

Het is volgens Otto Group nog te vroeg om een algemene trendbreuk vast te stellen, zo is te lezen. De verkoop van warme kleding en alle artikelen die mensen helpen een mogelijk koude winter door te komen, blijft zich ontwikkelen. Toch blijft een ding zeker: het tweede deel van het jaar wordt gekenmerkt door de grote onzekerheid bij de consumenten, voornamelijk in Duitsland.