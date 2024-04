Overname moederbedrijf Just Brands door mede-eigenaar Hema en Hunkemöller goedgekeurd

Parcom Capital Management mag het moederbedrijf van Just Brands, Commander Holding B.V. overnemen, zo luidt het eindoordeel van de Autoriteit voor Consument en Markt. De mede-eigenaar van Hema en Hunkemöller vroeg ACM onlangs om toestemming voor de overname.

“Parcom Capital Management B.V. mag via Parcom Fund VII Coöperatief U.A. uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Commander Holding B.V.”, zo klinkt het oordeel. De toestemming voor de overname werd op 5 april gegeven en op 8 april bekend gemaakt.

Just Brands komt in handen van mede-eigenaar Hunkemöller en Hema

Door de overname komt het moederbedrijf van Just Brands, Commander Holding B.V., in handen van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom. De groep Just Brands werd opgericht in 1992 en zette het merk PME Legend op. In 2003 werd het merk Cast Iron aan het portfolio toegevoegd en in 2007 volgt het merk Vanguard. De merken werden eerst enkel via wholesale verkocht. In 2009 kwam daar verandering in - toen opende Just Brands eigen winkels. De groep heeft nu winkels in België, Nederland en Duitsland. De groep is ook actief in Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Slowakije middels wholesale.

Parcom Capital Management is een investeringsmaatschappij en is onder andere de mede-eigenaar van Hema. Daarnaast heeft Parcom Capital Management een partnerschap met Opportunity Partners, waardoor het bedrijf ook mede-eigenaar van Hunkemöller is.