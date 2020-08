Overname Tiffany & Co door LVMH loopt drie maanden vertraging op

In november vorig jaar kocht luxegroep LVMH Tiffany & Co voor een bedrag van een kleine 14,7 miljard euro. De aankoop was een strategische keuze van LVMH om de positie van het luxe modeconglomeraat in de Verenigde Staten en de sector sieraden te versterken. Er werd verwacht dat de deal , die in februari werd goedgekeurd door de aandeelhouders, halverwege 2020 helemaal rond zou zijn, maar deze heeft nu drie maanden vertraging opgelopen.

De deal stond al eerder op de tocht, omdat LVMH door de gevolgen van de pandemie op de resultaten van Tiffany & Co in juni begon te twijfelen. Dat maakte het bedrijf toen bekend in een persbericht. Nu heeft het Amerikaanse juwelenmerk zelf uitstel aangevraagd tot 24 november voor wat de grootste overnamedeal ooit is van LVMH. Waarom deze uitstel is aangevraagd, meldt Tiffany & Co niet.

Beeld: website Tiffany & Co