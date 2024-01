Overname van Bergfreunde door Decathlon afgerond

Bergfreunde GmbH, een online retailer gespecialiseerd in buitensportuitrusting, is officieel overgenomen door de Franse sportmodegigant Decathlon SE. De transactie werd op 2 januari 2024 afgerond. Bergfreunde GmbH is nu een dochteronderneming van het wereldwijde bedrijf Decathlon.

In organisatorisch en operationeel opzicht opereert de outdoorspecialist onafhankelijk van de kernactiviteiten van Decathlon. Volgens Bergfreunde blijft de organisatie en het personeel ongewijzigd. "De twee huidige managing directors Matthias Gebhard en Ronny Höhn zullen het bedrijf blijven leiden zoals gebruikelijk, net als het bestaande managementteam," aldus Bergfreunde in een eerdere verklaring in november over de overname.

Bergfreunde GmbH, opgericht in 2006, werd in 2013 overgenomen door de Amerikaanse retailer Backcountry. Sindsdien heeft het bedrijf zijn jaaromzet verhoogd van 18 naar 242 miljoen euro. Managing Director Matthias Gebhard ziet de aanstaande overname als goede volgende stap van het winstgevende bedrijf: "We zullen het bedrijf naar het volgende niveau van groei brengen", legde hij uit in een verklaring. "We zijn ervan overtuigd dat we met Decathlon een slimme, financieel sterke en op lange termijn opererende partner aan onze zijde hebben."