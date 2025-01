P180 neemt meerderheidsbelang in Vince, Hoffman keert terug als CEO

P180, een bedrijf dat zich specialiseert in het versnellen van groei en winstgevendheid binnen de luxe kledingsector, heeft een meerderheidsbelang in Vince Holding overgenomen van Sun Capital. Volgens een persbericht van Vince neemt Brendan Hoffman, medeoprichter van P180, rond 3 februari 2025 de rol van CEO van Vince over. David Stefko, die momenteel interim-CEO is, legt zijn functie neer en blijft actief als lid van de raad van bestuur.

Hoffman licht toe: “Naarmate Vince haar operationele model verder ontwikkelt, verwachten wij dat de technologie en expertise van CaaStle, opgericht door Christine Hunsicker, mijn medeoprichter bij P180, het bedrijf zullen helpen om de winstgevendheid te verhogen en de omni-channelervaring te verbeteren.”

Hij vervolgt: “Ik voel een sterke verbondenheid met Vince, aangezien ik vijf jaar CEO van het bedrijf ben geweest. Ik kijk ernaar uit om opnieuw leiding te geven aan het team, nieuwe groeikansen te benutten, innovatie te bevorderen, de marktpositie van het merk te versterken en de inventaris van het bedrijf rendabel te maken om duurzaam succes op de lange termijn te realiseren.”

Deze overname is de derde strategische zet van P180 sinds de oprichting in 2024. Eerder investeerde het bedrijf in het modelabel Altuzarra en ging het een digitale samenwerking aan met multimerkenretailer Elysewalker.