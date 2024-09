Vince Holding boekt 6,8 procent netto-omzetgroei in het tweede kwartaal

Het Amerikaanse modebedrijf Vince Holding Corp. rapporteert de resultaten van het tweede kwartaal van 2024. In een rapport heeft het bedrijf laten weten dat hun omzet gegroeid is terwijl de winst is gedaald.

De omzet steeg met 6,8 procent en kwam uit op 74,2 miljoen dollar (ongeveer 66,7 miljoen euro). Deze groei komt vooral doordat de verkoop van het merk Vince met 7 procent toenam, en de groothandelsverkoop (waar ze producten in grote hoeveelheden aan andere bedrijven verkopen) met 29,6 procent steeg.

Hoewel de omzet steeg, daalde de nettowinst tot 0,6 miljoen dollar (0,54 miljoen euro). Het bedrijf zegt daarbij wel dat de groei in de groothandel genoeg was om een daling van 18,1 procent in de directe verkoop aan consumenten (bijvoorbeeld via eigen winkels en website) te compenseren.

Vince Holding Corp. focust op winstgevendheid en kostenbeheersing

David Stefko, de tijdelijke CEO van Vince, onderstreept dat de sterke groothandelsverkopen, focus op het verkopen tegen volledige prijs (dus zonder kortingen) en strikte controle over de kosten hebben geholpen om tegenvallers (zoals hogere kosten en uitgaven) deels op te vangen.

Het bedrijf heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar 2024 aangepast en verwacht nu dat de totale omzet iets zal dalen, met een paar procent, vergeleken met de 292,9 miljoen dollar die ze in 2023 verdienden. Daarnaast hebben ze aangekondigd dat ze voor 1 miljoen dollar aan eigen aandelen gaan terugkopen. Het bedrijf blijft ook werken aan hun "Transformation Program", een plan dat bedoeld is om hun winstgevendheid te verbeteren. Met andere woorden, ze willen ervoor zorgen dat ze meer geld overhouden, zelfs als de verkoop iets lager is.