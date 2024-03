Vince CEO neemt ontslag

Het Amerikaans modebedrijf Vince Holding Corp. kondigt middels een persbericht een leiderschapswisseling aan. CEO Jack Schwefel stapt na ruim 3 jaar op. De raad van bestuur geeft als reden voor zijn vertrek aan: een 'zoektocht naar andere mogelijkheden', volgens het persbericht. CFO David Stefko neemt de rol als interim CEO bij het bedrijf op zich. Vanaf wanneer de veranderingen in werking treden is niet duidelijk.

Voormalig interim CEO Stefko neemt tijdelijk, tot er een opvolger wordt gevonden, de taken van Schwefel over. “Door zijn ervaring als CFO en als lid van onze Raad van Bestuur heeft Dave een goed inzicht in het bedrijf en wordt hij door de hele organisatie gerespecteerd,” aldus Michael Mardy, voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter vult aan: "We zijn vastbesloten om een leider te vinden die de vaardigheden en visie heeft om Vince op koers te houden en de langetermijndoelstellingen te realiseren.”

Stefko heeft, zo meldt het persbericht, ook ervaring als interim CEO bij Vince. Vandaar de keuze om Stefko na het vertrek van Schwefel aan te stellen. “Na eerder als interim CEO te hebben gefungeerd in een periode van eerdere transitie en te midden van de Covid-19 pandemie, heeft de Raad van Bestuur vertrouwen in Dave's vermogen om de organisatie in deze periode te leiden."

Schwefel werd in maart 2021 CEO van Vince. Eind vorig jaar gaf de CEO een interview met FashionUnited. In dit interview vertelde hij openhartig over zijn 30 jaar lange ervaring in retail, onder andere bij Gap en Kohl's.

In het persbericht wordt Schwefel bedankt: "De Raad van Bestuur dankt Jack voor zijn inspanningen om Vince te positioneren voor het volgende hoofdstuk van groei en wenst hem het allerbeste bij zijn zoektocht naar andere mogelijkheden.”