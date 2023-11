Vince Holding Corp. legt transformatieplan op tafel

Amerikaans modebedrijf Vince Holding Corp. legt een transformatieplan op tafel om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren, zo maakt Vince bekend in een persbericht. Het plan richt zich op het brutomarge profiel van het bedrijf en het verhogen van de kostenefficiëntie.

Naar verwachting zal het transformatieplan 30 miljoen dollar, omgerekend zo’n 28 miljoen euro, besparen. In het plan wordt gefocust op het verminderen van promotionele activiteiten en het optimaliseren van de breedte en diepte van afprijzingen, het verbeteren van de efficiëntie binnen winkelactiviteiten, overheadkosten en uitgaven van derden. De inspanningen rondom dit plan worden geleid door Heather Wilberger, de Chief Transformation and Information Officer van het bedrijf, zo staat in het persbericht.

"Dit jaar is een jaar geweest van belangrijke veranderingen voor onze organisatie, terwijl we Vince blijven positioneren voor succes op de lange termijn. Onze transactie met Authentic Brands Group zorgde voor meer financiële flexibiliteit door het versterken van onze balans en resulteerde in hogere royaltykosten die we willen compenseren met ons transformatieprogramma. Na een grondige evaluatie van onze bedrijfs- en kostenstructuur hebben we mogelijkheden geïdentificeerd om onze organisatie verder te stroomlijnen en de efficiëntie van al onze activiteiten te verhogen. We zijn van mening dat de transformatieve acties die we nu doorvoeren, samen met onze versterkte focus op onze strategische groei-initiatieven, ons goed positioneren om duurzame, winstgevende groei te leveren en waarde te creëren voor al onze belanghebbenden", aldus Jack Schwefel, Chief Executive Officer van Vince, in het persbericht.

Met de bekendmaking van het transformatieplan worden ook de voorlopige resultaten van het derde kwartaal gedeeld. Zo zou de netto-omzet tussen de 81 en 83 miljoen dollar (76,8 en 78,7 miljoen euro) liggen en zou het bedrijfsresultaat tussen de 0 en 2 miljoen dollar (0 en 1,9 miljoen euro) liggen, inclusief 4 miljoen dollar aan vergoedingen die in de vorige periode niet werden betaald.