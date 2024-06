Vince Holding Corp. verbetert winst met 4 miljard in eerste kwartaal 2024

De omzet van Vince Holding Corp. blijft dalen, maar het netto-inkomen van het Amerikaanse bedrijf verbetert aanzienlijk in het eerste kwartaal van boekjaar 2024. Volgens David Stefko, interim-CEO van het bedrijf, is Vince nu goed gepositioneerd om de doelstellingen voor dit jaar en daarna te realiseren, zo deelt hij in de financiële kwartaalupdate.

De netto-omzet van Vince Holding Corp. krimpt met 7,6 procent naar 59,2 miljoen dollar, omgerekend 55,2 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met de verwachtingen, schrijft het Amerikaanse bedrijf, en wordt vooral veroorzaakt door een dalende verkoop bij het merk Vince door vermindering van de promotionele activiteiten en de terugval in de off-price activiteiten in de wholesale.

Onderaan de streep weet Vince Holding Corp. het resultaat met 4 miljoen dollar te verbeteren. Waar het Amerikaanse bedrijf in het eerste kwartaal van boekjaar 2023 nog een verlies van 381.000 dollar noteerde, schrijft het dit jaar een winst op van 4,4 miljoen dollar. Dit resultaat schrijft het bedrijf toe aan het transformatieplan. Steko meldt dat het bedrijf op schema ligt om de kostenstructuur beter af te stemmen op het huidige operationele model, inclusief royaltykosten.