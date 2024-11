Pace Partnership London gaat wholesale-activiteiten Ted Baker beheren in het VK en Europa

Ted Baker’s wholesale-activiteiten komen in handen van Pace Partnership London (PPL). New Lobster, het bedrijf dat het ontwerp, de ontwikkeling en de productinnovatie van Ted Baker beheert, heeft een vijfjarige overeenkomst gesloten met PPL voor de wholesale-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Europa, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. New Lobster blijft verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de productinnovatie.

PDS Group heeft de rechten van Ted Baker verworven in het Verenigd Koninkrijk en Europa, waarna het bedrijf New Lobster werd opgericht om het ontwerp, de ontwikkeling en productinnovatie van Ted Baker te beheren. Dit zorgde ervoor dat er ‘een aantal oude Ted Baker-teamleden terugkeerden’. New Lobster kiest ervoor om de wholesale-activiteiten voor het Verenigd Koninkrijk en Europa uit te besteden aan PPL.

“We zijn verheugd om samen te werken met het team van New Lobster”, deelt Ryan Llewellyn-Pace, oprichter en CEO van PPL. “Samen hebben we een zeer getalenteerd en sterk team om Ted Baker terug te brengen en er het toonaangevende Britse lifestyle merk van te maken.”

Steve Goodwin, Managing Director van New Lobster, voegt daaraan toe: “Ondanks de uitdagingen dit jaar hebben het ontwerp- en productteam geweldig werk geleverd door de styling, fabricage en het silhouet van het product te verbeteren. Deze samenwerking zal hetzelfde niveau van professionaliteit en dezelfde standaard in onze klantenservice en account management met zich meebrengen. Samen zijn we ervan overtuigd dat we dit geliefde merk kunnen laten groeien.”

Ted Baker maakt herlancering in wholesale in Verenigd Koninkrijk en Europa

De herlancering in wholesale komt een paar maanden nadat Ted Baker bekendmaakte exclusief online verder te gaan in het Verenigd Koninkrijk en Europa. United Legwear and Apparel (ULAC) werd aangesteld om Ted Baker’s “digitale bestemming te herstellen”.

Ted Baker verkeerde in zwaar weer. Het gevolg daarvan waren winkelsluitingen in het Verenigd Koninkrijk, wat leidde tot het verlies van ruim 500 banen. Dit volgde op eerdere sluitingen die 200 banen kostten en een mislukte overnamepoging door Frasers Group. Het faillissement van de Britse partner No Ordinary Designer Label (NODL) droeg ook bij aan de problemen van het merk. Eerder ging de Nederlandse tak van Ted Baker failliet en maakte geen doorstart.

Om de situatie te verbeteren, werd er gekozen voor een online herlancering in het Verenigd Koninkrijk en Europa. New Lobster breidt nu de activiteiten in deze markten uit door ook de wholesale weer op te starten. In het kader daarvan zet Ted Baker een nieuwe showroom op in Shoreditch (Londen, VK).