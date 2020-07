Pandemie zorgt voor positief effect op Europese online modeindustrie

Gestuwd door de verschuiving naar online door de corona pandemie, verwachten online winkels en marktplaatsen in Europa dit jaar een omzetstijging van 40 procent, zo meldt een persbericht van Cross-Border Commerce Europe. Het kennisplatform dat grensoverschrijdende ecommerce binnen Europa stimuleert, heeft dit onderzocht met een studie, de 'Top 500 EU Cross-Border Analysis Report', van december 2019 tot eind mei 2020.

Fysieke modewinkels in Europa verwachten dit jaar een verlies van 35 procent. Maar doordat de offline verkoop is gedaald als gevolg van Covid-19, nam de online verkoop toe. Pure online verkopers als Net-a-Porter, Yoox en Farfetch zagen hun verkoop met gemiddeld 37 procent stijgen. De marktplaats van Asos, waar klanten mode van onafhankelijke boetieks wereldwijd kunnen kopen, kreeg 140 nieuwe aanmeldingen van winkels die via Asos willen verkopen. Zalando, die al een partnerprogramma had voor retailers , maakte het in maart en april nog makkelijker voor fysieke winkels om zich aan te sluiten bij het platform.

Corona-crisis beïnvloedt omnichannels en online verkoop tweedehandskleding

Omnichannel spelers hadden het de eerste helft van het jaar moeilijker, zo meldt Cross-Border Commerce Europe. De stijging van de online verkoop was vaak niet genoeg om te compenseren voor de daling van de offline verkoop. Dit gold bijvoorbeeld voor de H&M groep die de omzet met vijftig procent zag dalen in het tweede kwartaal en voor het Spaanse Inditex. De textielgigant die onder andere eigenaar is van Zara leed in het eerste kwartaal van 2020 een verlies van 409 miljoen en moest 88 procent van zijn winkels sluiten.

De pandemie had ook invloed op platforms waar consumenten tweedehandskleding kunnen kopen en verkopen. Websites als Vestiaire Collective, Vinted en Depop zagen hun bezoekersaantal en verkoop allemaal stijgen in de eerste helft van het jaar. Consumenten, en dan vooral de jongere generatie, lijken zich steeds meer bewust te worden van de invloed van de modeindustrie op ons milieu en gaan op zoek naar alternatieven. Carine Moitier, oprichtster van Cross-Border Commerce Europe, meldt in het persbericht dat zij er zeker van is dat veel van deze veranderingen ook in een post-lockdown wereld blijven bestaan. “Moeilijke tijden zijn grote drivers van verandering en innovatie,” aldus Moitier in het bericht.

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited