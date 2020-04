Parfois in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam failliet verklaard

Parfois Amsterdam B.V. en Parfois Utrecht en Rotterdam B.V. zijn failliet verklaard. Dat is te lezen op Faillissementsdossier.nl. Volgens documentatie van de Kamer van Koophandel betreft het winkels van Parfois. Bij de B.V.’s zijn volgens de gegevens respectievelijk drie en vijf mensen werkzaam.

Als curator is mw N.E. Bobbert aangesteld. FashionUnited heeft contact gezocht met de ondernemingen en de curator voor aanvullende informatie over de faillissementen, maar is nog in afwachting van een reactie.

Volgens documentatie van de Kamer van Koophandel werden Parfois Amsterdam B.V. en Parfois Utrecht en Rotterdam B.V. op 17 december 2018 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven op naam van Maria Manuela De Medeiros, tevens oprichter van Parfois.

Parfois is een Portugese retailer van kleding en accessoires. Het werd in 1994 door De Medeiros opgericht in Porto. Inmiddels heeft het bedrijf ruim duizend winkels in 73 verschillende landen wereldwijd. Ook heeft het sinds 2012 een webshop. Op dit moment zijn Parfois-winkels wereldwijd gesloten als gevolg van de coronacrisis. Ook is het in veel landen niet meer mogelijk om online bij Parfois te bestellen: de webshop van het merk is alleen in Duitsland, Polen, Portugal en Spanje nog actief.

Het bedrijf heeft al een langere geschiedenis in ons land. Parfois was in Nederland beschikbaar bij de V&D, maar verloor deze verkooppunten toen het warenhuis in 2015 failliet ging. Parfois keerde in 2017 terug in de Nederlandse winkelstraten met franchisenemer Parfection B.V., die binnen twee jaar twintig Parfois-winkels in Nederland hoopte te openen. De (her)introductie van het merk werd echter onderschat door zowel Parfection B.V. als Parfois. Parfection B.V. ging op 21 november 2018 failliet ; er waren negen BV’s bij het faillissement betrokken, waarvan zeven Nederlandse Parfois-winkels.