Perfect Corp. neemt mode-tech innovator Wannaby over van Farfetch en breidt virtuele paservaringen voor e-commerce uit

Het Taiwanese Perfect Corp., wereldwijd leverancier van augmented reality (AR) en kunstmatige intelligentie (AI) voor de schoonheidsindustrie, heeft de Amerikaanse mode-tech innovator Wannaby Inc. overgenomen van Farfetch, het van oorsprong Britse luxe e-commerceplatform dat nu eigendom is van de Zuid-Koreaanse techgigant Coupang. Deze strategische overname markeert een belangrijke stap in de missie van Perfect Corp. om de digitale winkelervaring in de mode-industrie te vernieuwen, zo blijkt uit een persbericht.

Met de technologieën van Wannaby wil Perfect Corp. zijn aanbod van virtuele pas-oplossingen uitbreiden naar nieuwe mode categorieën, zoals schoenen, en zijn aanwezigheid in de highfashionsector versterken. Klanten kunnen met virtuele try-ons de illusie van het passen van producten in hun eigen ruimte ervaren, zonder dat ze deze fysiek hoeven aan te raken. Alice Chang, oprichter en CEO van Perfect Corp., zegt over de ontwikkeling: "Deze uitbreiding naar nieuwe mode categorieën, zoals schoenen en tassen, toont onze toewijding aan innovatie en ons vermogen om uitzonderlijke waarde te leveren aan klanten in uiteenlopende sectoren."

Perfect Corp. biedt op dit moment virtuele pasopties, met behulp van gezichts-AI en Live 3D Gezicht AR, voor e-commerce van bedrijven zoals Clinique, M.A.C en Aveda. Het bedrijf voegt toe dat de overname van de mode-innovator Wannaby Inc. het begin markeert van een samenwerkingsrelatie tussen Perfect Corp. en het luxe e-commerceplatform Farfetch. Na de overname mag Farfetch de tech-oplossingen van Wannaby gebruiken om de digitale winkelervaring te verbeteren. De verwachting is dat de overname van Wannaby Inc. door Perfect Corp. in de komende maanden zal worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden. De financiële voorwaarden van de overname zijn niet bekendgemaakt.