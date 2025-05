Kering-CEO verwerpt idee van Gucci-productie in Texas

Parijs - Voor François-Henri Pinault, algemeen directeur van luxeconcern Kering, eigenaar van merken als Gucci, Yves Saint Laurent en Balenciaga, “zou het geen zin hebben om Italiaanse Gucci-tassen in Texas te laten maken”.

“We verkopen Franse en Italiaanse cultuur. Het zou voor mij geen zin hebben om Italiaanse Gucci-tassen in Texas te laten maken”, aldus de algemeen directeur van Kering dinsdag. Hij werd door parlementariërs ondervraagd over de oproep van Emmanuel Macron “tot economisch patriottisme” en “om niet toe te geven aan de lokroep van Donald Trump”.

“Het heeft geen zin voor mijn klanten. Ik kan dat niet uitleggen. Daarentegen is het zinvol om het niveau van vakmanschap, of het nu Frans of Italiaans is, in mijn Saint Laurent- of Gucci-producten te benadrukken”, voegde Pinault toe. Hij werd gehoord door de onderzoekscommissie van de Senaat over overheidssteun aan bedrijven.

“Deze problematiek is voor mij niet echt een realiteit voor de luxe-industrie”, vervolgde hij. “Wat we in het buitenland doen, zijn winkelopeningen. Gezien de economische omgeving zijn we nu eerder bezig met het rationaliseren van onze distributienetwerken dan met het uitbreiden ervan. We worden dus niet geconfronteerd met investeringsproblemen, noch in de Verenigde Staten, noch in China”, verduidelijkte hij.

In januari veroorzaakte zijn concurrent Bernard Arnault, algemeen directeur van LVMH (Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Moët & Chandon, Givenchy...), nummer één in de wereld van luxe, opschudding door te verklaren dat de Franse fiscale maatregelen die in de begroting voor 2025 werden overwogen, met name een extra belasting voor grote bedrijven, “een stimulans waren voor delokalisatie”. Hij kwam terug uit de Verenigde Staten, waar hij een goede plaats had bij de inauguratie van Donald Trump.

De LVMH-groep heeft 3 ateliers van Louis Vuitton in de Verenigde Staten, waaronder één in Texas. Kering heeft wereldwijd 46.936 medewerkers, waarvan 4.731 in Frankrijk en 13.278 in Italië. Zes van de 14 merken zijn Italiaans, waaronder het belangrijkste merk, Gucci, dat 44 procent van de omzet en twee derde van de winstgevendheid vertegenwoordigt.

In 2024 bereikte de omzet van de groep 17,2 miljard euro, “waarbij Frankrijk ongeveer 5 procent” van dit totaal vertegenwoordigde, benadrukte Pinault. Kering heeft vijf productielocaties in Frankrijk.