Populariteit Miu Miu drijft omzet aan van Prada Group in eerste kwartaal

Prada S.p.A. trekt de dubbelcijferige omzetplus uit 2023 door in de eerste drie maanden van boekjaar 2024. Zowel het merk Prada als Miu Miu weet de verkopen te doen groeien, zo blijkt uit de eerste kwartaalupdate van 2024.

Prada Group’s totale omzet komt in het eerste kwartaal neer op 1,9 miljard euro. De omzet ligt daarmee 16 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt door de populariteit van de merken. Miu Miu werd in het eerste kwartaal bestempeld als het populairste merk door fashion technologiebedrijf Lyst.

Het zusje van Prada beviel de afgelopen periode goed bij mannen door de samenwerking met Amerikaans sportmerk New Balance, zo wordt ook bevestigd in het financiële verslag. Opmerkelijk is dan ook dat Miu Miu de retailverkopen met 89 procent ziet groeien. Prada groeit de omzet met 7 procent.

Het bedrijf ziet in al haar afzetmarkten de verkopen toenemen, waarbij Japan eruit blinkt met een omzetplus van 46 procent. De Europese groei wordt aangedreven door zowel nationale als internationale toeristen.