Positieve kwartaalomzet voor Boohoo, aanpak toeleveringsketen onderweg

Boohoo Group Plc start het nieuwe boekjaar met een omzetgroei van 32 procent. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van de Britse online moderetailer. De omzet van het kwartaal, dat afliep op 31 mei, was 486 miljoen pond (omgerekend 565 miljoen euro), tegenover 367.8 miljoen pond in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De omzetstijging is mede te danken aan de ‘succesvolle integratie’ van de merken Dorothy Perkins, Wallis en Burton, die Boohoo afgelopen jaar aankocht. Ook werd het nieuwe digitale platform van warenhuis Debenhams gelanceerd, dat Boohoo in januari overnam. Met name in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten groeide de omzet sterk, met respectievelijk 50 en 43 procent. Groot-Brittannië is met een omzet van 275 miljoen pond nog steeds de grootste afzetmarkt van Boohoo.

CEO John Lyttle is ‘verheugd over de prestaties in het eerste kwartaal’, zo is in het persbericht te lezen, ‘met name omdat het hoe dan ook uitdagend zou worden om sterke groei te realiseren ten opzichte van vorig jaar, toen lockdowns wereldwijd voor veel bezoekers bij online retailers zorgden’.

Ontwikkelingen in de toeleveringsketen

Het bedrijf zegt ook ‘uitstekende vooruitgang’ te hebben geboekt op het gebied van veranderingen in de toeleveringsketen. Vorig najaar werden bij Boohoo ernstige misstanden in de keten ontdekt, die het bedrijf beloofde aan te pakken. Met enkele van de betrokken leveranciers doet het bedrijf inmiddels geen zaken meer. In september hoopt Boohoo een lijst van alle overgebleven leveranciers te publiceren, zo schrijft het.

Daarmee zijn de aandeelhouders nog niet helemaal tevreden gesteld. Stemadviesbureau Glass Lewis heeft investeerders aangespoord om te stemmen tegen het aanblijven van Boohoo-medeoprichter Carol Kane en tegen het remuneratierapport van het bedrijf, zo schrijft The Guardian. Er is kritiek op het management rondom de aanpak van de misstanden in de toeleveringsketen, en zorgen over buitenproportioneel hoge salarissen voor de toplaag van Boohoo.