PostNL gaat pakketautomaten opstellen voor andere vervoerders

Bezorgbedrijf PostNL gaat zijn pakketautomaten in 2023 openstellen voor andere vervoerders, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Op dit moment heeft PostNL al ruim 400 pakketautomaten in Nederland staan, maar het bedrijf wil dit in 2024 uitgebreid hebben naar 1.500.

Met het openstellen van de pakketautomaten wil het bedrijf het voor consumenten makkelijker maken om pakketten op te halen en te verzenden via dit soort automaten. Het merendeel van de automaten is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar.

In 2020 riep de Autoriteit Markt & Consument nog op tot de uitbreiding van servicepunten en pakketkluizen. ACM gaf aan dat het voor pakketbezorgers het met efficiënt is als ze maar één keer naar een adres hoeven te rijden voor een levering. Dit zou kosten en het effect op het milieu laag houden. ACM gaf destijds aan dat het aantal huishoudens dat een bezorgpunt op loopafstand heeft tussen de 16 en 52 procent was - dit percentage was afhankelijk van de vervoerder van het pakket. Het feit dat PostNL dus de pakketautomaten openstelt voor andere vervoerders, vergroot ook weer de toegang tot een dergelijk pakketpunt.