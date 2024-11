PostNL verwerkt recordaantal pakketten: 'Drukste dag ooit'

PostNL heeft afgelopen maandag een recordaantal van meer dan 2,8 miljoen pakketten verwerkt, het hoogste aantal in de geschiedenis van het bedrijf, zo blijkt uit een persbericht. Volgens Stephan van den Eijnden, managing director e-commerce bij PostNL, is het enorme volume een testament van de kracht van de samenwerking binnen de logistieke sector, van webwinkels tot bezorgers, die gezamenlijk alles in het werk stellen om de hoge vraag te verwerken.

Van den Eijnden onderstreept het belang van de bijdrage van consumenten aan een soepele bezorging. In toenemende mate stellen Nederlanders via de PostNL-app hun voorkeuren in voor de bezorging, zoals tijd en locatie. 2,5 miljoen Nederlanders hebben hun voorkeuren ingesteld, waarbij de keuze om een pakket in een pakketautomaat af te laten leveren met 150 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Van den Eijnden concludeert dat de goede samenwerking in de gehele sector essentieel is om de drukte van het piekseizoen efficiënt op te vangen. Eerder gaf hij aan dat het team van PostNL goed voorbereid is op Black Friday (29 november) en de Sinterklaasviering, met extra maatregelen zoals een extra bezorgdag op zondag 1 december. Het postbedrijf gaf aan hiermee ‘zoveel mogelijk cadeautjes namens de Sint te kunnen bezorgen’.