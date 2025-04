Prada en Versace: Twee verschillende verhalen en nu een gedeelde toekomst

Nu de overname van Versace door Prada is afgerond, rijst de vraag: wat staat er te gebeuren? Kan Prada het DNA van Versace behouden, zoals het Milanese bedrijf beloofde in het persbericht van vandaag? De Prada Group heeft vaker overnames gedaan, denk aan Helmut Lang en Jil Sander, die later weer werden verkocht, en de Church's Group.

Het bedrijf gaat aan de slag om het merk Versace verder te ontwikkelen, iets wat Capri Holdings niet is gelukt. Versace “vertegenwoordigt een unieke waarde in de luxesector, met diepe wortels in de mode historie, maar met een sterk potentieel in de hedendaagse scene en de gevoeligheden van de huidige en toekomstige samenleving”, benadrukt Prada in de verklaring. De ‘made in Prada’ invloed wordt zeker in het DNA van het merk verweven, aangezien Dario Vitale, voormalig creative director van Miu Miu, daar zeker toe in staat is en op 13 maart is benoemd tot creatief directeur van Versace.

Om te begrijpen hoe deze fusie zal verlopen, is het essentieel om eerst de twee verschillende werelden te analyseren, in termen van afkomst, achtergrond en groei van de twee merken, maar ook de overeenkomsten die hen, decennium na decennium, tot twee giganten van de Italiaanse mode hebben gemaakt, bekend en geliefd, zij het op verschillende manieren en door verschillende doelgroepen, wereldwijd.

De oorsprong van de Prada Group

De oorsprong van de Prada Group, sinds 2011 genoteerd aan de beurs van Hongkong, gaat terug tot 1913. Het merk werd opgericht als "Fratelli Prada" door de broers Mario en Martino Prada. Ze openden hun eerste winkel in de prestigieuze Galleria Vittorio Emanuele II in Milaan.

In 1978 nam Miuccia Prada, de kleindochter van Mario, het bedrijf over. Deze datum markeert een cruciaal keerpunt in de geschiedenis van het merk.

Miuccia Prada introduceerde een innovatieve benadering van design en het gebruik van materialen. In de jaren '80 lanceerde ze haar iconische lijn van zwarte nylon tassen en rugzakken, een industrieel materiaal dat een symbool werd van moderniteit en onconventionele luxe.

Aan het einde van de jaren '80 introduceerde Prada zijn eerste dames ready-to-wear collectie, waarmee het een minimalistische, verfijnde en intellectuele esthetiek definieerde die zich onderscheidde van de meer flamboyante trends van die tijd.

Onder leiding van Miuccia Prada en haar echtgenoot Patrizio Bertelli, die in de jaren '70 bij het bedrijf kwam, werden de herenlijn (Prada Uomo) en Miu Miu (in 1993) gelanceerd.

In 1993 werd de Fondazione Prada opgericht

In de loop der jaren heeft de Prada Group verschillende strategische overnames gedaan, zoals de luxe schoenenmerken Church's en Car Shoe, waardoor het portfolio verder werd uitgebreid.

In 1993 richtten Miuccia Prada en Patrizio Bertelli de Fondazione Prada op, met vestigingen in Milaan en Venetië.

Patrizio Bertelli Credits: Brigitte Lacombe courtesy of Prada Group

Vandaag de dag is de Prada Group een van de belangrijkste spelers in de wereldwijde luxesector, met een productaanbod dat kleding, lederwaren, schoenen, accessoires, geuren en brillen omvat.

Sinds 2020 deelt Miuccia Prada de creatieve leiding van het merk Prada met ontwerper Raf Simons, wat nieuwe perspectieven oplevert met behoud van de kenmerkende identiteit van het modehuis.

De groep ontwerpt, produceert en distribueert ready-to-wear collecties, lederwaren en schoeisel in meer dan 70 landen via een netwerk van 609 winkels (per 31 december 2024), naast e-commerce kanalen, e-tailers en warenhuizen wereldwijd.

Prada heeft meer dan 15.200 werknemers

Het bedrijf, dat ook actief is in de brillen- en beautysector via licentieovereenkomsten, heeft 26 eigen fabrieken en 15.216 werknemers.

Het bedrijf, dat eigenaar is van de merken Prada en Miu Miu, Church's, Car Shoe, Marchesi 1824 en Luna Rossa, boekte in 2024 een netto-omzet van 5,4 miljard euro, een stijging van 17 procent ten opzichte van 2023, waarmee het het marktgemiddelde overtrof. Strategische capaciteiten en productkwaliteit, ondanks de uitdagende sector, vormen de basis van de groei, zo verklaarde Patrizio Bertelli, voorzitter en uitvoerend directeur van de Prada Group, tijdens de conference call met analisten en de pers. Bertelli benadrukte dat het bedrijf 2025 met vertrouwen tegemoet ziet.

De retailomzet bedroeg 4,8 miljard euro, een stijging van 18 procent op jaarbasis, dankzij like-for-like en full-price volumes. In het vierde kwartaal groeide de retailomzet met 18 procent op jaarbasis. Kijken we naar de afzonderlijke merken, dan realiseerde Prada een omzetgroei in retail van 4 procent in vergelijking met 2023, terwijl Miu Miu een recordgroei liet zien, met plus 93 procent. De prestaties werden gedreven door alle productcategorieën en geografische gebieden, waarmee het jaar werd afgesloten met een vierde kwartaal van plus 84 procent.

Het bedrijf, onder leiding van directeur Andrea Guerra, noteerde een verdere stijging van de winstgevendheid met een EBIT-marge van 23,6 procent, gelijk aan 1,3 miljard euro. De nettowinst van de groep bedroeg 839 miljoen euro, een stijging van 25 procent op jaarbasis.

Miuccia Prada, FW20 fashion show Credits: Launchmetrics/spotlight

Azië-Pacific, Europa, Japan en het Midden-Oosten lieten allemaal een dubbelcijferige groei zien. Het laatstgenoemde gebied liet het hele jaar door een solide prestatie zien, plus 26 procent, ondersteund door de lokale vraag en toeristenstromen.

Europa noteerde een groei van 18 procent over het jaar, ondersteund door binnenlandse consumptie en toerisme.

Japan was het best presterende geografische gebied in 2024, plus 46 procent, ondersteund door een bijzonder sterke lokale vraag, maar ook door positieve toeristenstromen.

"Dankzij meerjarige investeringen in industriële capaciteit en knowhow, zijn ons productieplatform en onze mensen onderscheidende factoren in een voortdurend evoluerende industriecontext die kwaliteit, flexibiliteit en efficiëntie vereist," legde Bertelli een paar weken geleden uit.

"In de afgelopen 12 maanden heeft Prada zijn solide groeitraject bevestigd en heeft Miu Miu een nieuw niveau van zichtbaarheid en schaal bereikt, gedreven door een goed gediversifieerd totaalaanbod. Vooruitkijkend, en ons bewust van de aanhoudende complexiteit van de sector, bevestigen we onze strategische prioriteiten. Voor Prada is er een duidelijke mogelijkheid om marktaandeel te blijven winnen, terwijl het voor Miu Miu de doelstelling is om het succes te consolideren; daartoe zullen we de positionering van de merken steeds scherper maken, de productportfolio verrijken en de dialoog met klanten voeden," benadrukte Andrea Guerra, directeur van de Group.

Prada stelt een dividend van 0,164 euro per aandeel voor aan de aandeelhoudersvergadering

De raad van bestuur stelt aan de aandeelhoudersvergadering, bijeengeroepen voor 30 april, de uitkering voor van een dividend van 0,164 euro per aandeel. Voor 2025 voorspelt het bedrijf een groei boven het marktgemiddelde.

Wie is Versace

Zevenenveertig jaar geleden, op 28 maart 1978, begon in het Palazzo della Permanente het verhaal van Versace en Gianni Versace, met de presentatie van zijn eerste damescollectie onder zijn eigen naam. De ontwerper werd op 15 juli 1997 vermoord in Miami, maar het merk dat hij stichtte, is de Olympus van de Italiaanse modegeschiedenis binnengegaan.

De geschiedenis

Het waren de vroege jaren '80: "Altijd in de pas met de tijd droeg Carla (Sozzani, red.) getailleerde jasjes van Giorgio Armani, jurken van Gianni Versace en stukken die door laatstgenoemde waren ontworpen voor Callaghan," valt te lezen in het boek "Carla Sozzani, Art, Life and Fashion", dat onlangs door Louise Baring voor L'Ippocampo is geschreven.

Versace, die in 1978 het gelijknamige modehuis oprichtte, was al zo'n interessant merk dat het Carla Sozzani aansprak, een van de figuren die de mode, kunst en design van de afgelopen decennia vorm heeft gegeven. Carla Sozzani, directeur van Elle en speciale edities van Vogue, werkte samen met ontwerpers als Azzedine Alaïa, Romeo Gigli en Paco Rabanne. In 1990 richtte ze 10 Corso Como op, een ruimte die mode en kunst, design en gezelligheid combineert, en waar Sozzani haar baanbrekende visie tot uitdrukking bracht.

Net als Gianni Versace, geboren als Giovanni Maria Versace in Reggio Calabria op 2 december 1946, negen jaar voor zijn zus Donatella Versace (die na zijn vroegtijdige en tragische dood de creatieve teugels van het bedrijf in handen nam), was Carla Sozzani een sleutelfiguur in het vestigen van Milaan als modehoofdstad.

Versace kwam op zeer jonge leeftijd in de modewereld terecht en werkte in het atelier van zijn moeder, een naaister van beroep.

Zijn Calabrische roots, zijn werk als kostuumontwerper en een Milanese gevoeligheid - duidelijk zichtbaar in zijn rigueur en vastberadenheid om zijn publiek te veroveren, voornamelijk vips en entertainmentfiguren - maakten van Versace een modehuis dat onmiddellijk opviel door zijn gedurfde, luxueuze en sensuele stijl. Het is nog steeds zeer gewild, zozeer zelfs dat de Prada Group in onderhandeling is om het modehuis over te nemen.

‘Reggio is het rijk waar het sprookje van mijn leven begon: de kleermakerswinkel van mijn moeder, de haute couture boetiek. De plaats waar ik als kind de Ilias, de Odyssee, de Aeneis begon te waarderen, waar ik de kunst van Magna Graecia begon in te ademen', vertelde Versace in de jaren '90. In 1972 verhuisde hij naar Milaan om als kledingontwerper te werken en creëerde hij zijn eerste collecties voor Genny, Complice en Callaghan. In 1975 presenteerde hij zijn eerste collectie leren kleding voor Complice.

Op 28 maart 1978 presenteerde Gianni Versace in het Palazzo della Permanente in Milaan zijn eerste damescollectie. Versace bracht een revolutie teweeg in de modewereld met zijn innovatieve creaties, gekenmerkt door levendige kleuren en opvallende prints, allemaal doordrenkt met de Milanese glamour die de wereld in vervoering bracht, vooral pre-Y2K.

Het merk staat wereldwijd bekend om zijn gedurfde gebruik van prints geïnspireerd op klassieke kunst en popcultuur. Het Medusa-logo werd een symbool van luxe, terwijl Gianni Versace een revolutionair blijft die traditionele vormen brak. Donatella Versace heeft het merk in de loop der tijd aangepast aan de evolutie van cultuur en samenleving, waardoor de collecties eigentijds en dynamisch zijn geworden.

Donatella Versace tijdens de Versace Spring/Summer 2024 show. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een lange lijst van zangers en acteurs draagt Versace

Eén boven allen: Madonna, die een van de iconen is die het meest met Versace wordt geassocieerd, omdat ze zijn ontwerpen bij talloze gelegenheden heeft gedragen, zowel op als buiten het podium. Prinses Diana was ook een groot bewonderaar van Versace en haar looks van het merk zijn iconisch geworden. Jennifer Lopez droeg een groene Versace-jurk naar de Grammy Awards in 2000, een moment dat een van de meest iconische van de mode is geworden. Elton John droeg vaak creaties van zijn vriend Gianni Versace, net als supermodellen Naomi Campbell en Cindy Crawford, die jarenlang de runway bewandelden en Versace droegen.

Vandaag de dag produceert Versace dames-, heren- en kinderkleding, schoenen, handtassen en accessoires, de Atelier Versace haute couture lijn, brillen, geuren en horloges, Versace Home meubels en de Versace Jeans Couture lijn. Het bedrijf heeft 230 boetieks en 638 geautoriseerde retailers wereldwijd.

Tot 2018 viel het label onder de paraplu van Capri Holdings, dat het vervolgens verkocht aan de Prada Group.

Voor de herfst/winter 2025 collectie keerde Donatella Versace, die chief brand ambassador blijft nadat ze de creatieve leiding aan Dario Vitale heeft overgedragen, terug naar het verleden om een nieuw pad naar de toekomst te smeden, waarbij ze de kernwaarden van Versace herleefde: vrijheid, individualiteit en integriteit. De ontwerpen en motieven van Versace Home, een van de eerste lifestyle lijnen die door een modehuis werd gecreëerd, doordrongen de runway. Een ontmoeting van neoclassicisme en hedendaags design kenmerkte de collectie en riep de interieurs van de residenties van Gianni Versace op. Sculpturale en theatrale silhouetten werden afgewisseld met punkachtige constructies. Atelier Versace bustierjurken met hyper gestructureerde, met prints gevoerde rokken tartten de zwaartekracht op de runway, naast volumineuze Spencer-jasjes en knitwear, getailleerde jassen en de speelse rokken van gewatteerde avondjurken.