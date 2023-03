Prada Group verdubbelt winst ruim in 2022: ‘merkmomentum’ Prada en Miu Miu werpt vruchten af

“Sterke merkidentiteit zorgt voor uitstekende prestaties.” Met die woorden deelt Prada S.p.A. vandaag de jaarresultaten van boekjaar 2022. Het is een sterk jaar geweest voor de modegroep, die haar omzet in totaal met 21 procent groeide naar 4,2 miljard euro. De nettowinst werd hiermee ruim verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (de groei was 58 procent) en kwam uit op 465 miljoen euro.

Prada Group versterkte ook hun netto kaspositie. Waar deze vorig jaar nog op 238 miljoen euro lag, kwam het bedrag dit jaar uit op 535 miljoen euro.

De omzet steeg met name hard in Europa. Wisselkoers neutraal was er hier sprake van een groei van 63 procent, waarmee de omzet uitkwam op 1,2 miljard euro.

Het grootste aandeel van de omzet kwam uit het Aziatisch-Pacifisch gebied. Wel was dit in verband met de lockdowns in China het enige gebied dat een krimp doormaakte. De omzet kwam hier uit op 1,2 miljard euro, een krimp van twee procent ten opzichte van vorig jaar. In Amerika groeide de omzet wisselkoersneutraal met 22 procent naar 782 miljoen euro. In Japan en het Midden Oosten groeide de omzet respectievelijk met 31 en 23 procent.

In lijn met de populariteit van Miu Miu’s satijnen ballerina’s en Prada loafers, maakte de schoenen van Prada en Miu Miu van alle productgroepen de sterkste omzetgroei door (29 procent). De ready-to-wear omzet groeide met 27 procent en de omzet vanuit lederwaren met achttien procent.

Prada Group 2022: Zowel Prada als Miu Miu presteren

In totaal groeide de omzet bij Prada met 25 procent op jaarbasis. Mia Miu groeide de omzet met 20 procent, met een sterke versnelling in het tweede kwartaal die in het rapport wordt toegewijd aan “zeer succesvolle producten, modeshows en evenementen.” Ook voor Prada verwijst het rapport naar “aanhoudend merkmomentum”.

“In de loop van het jaar droegen succesvolle productlanceringen voor beide merken, een doeltreffende talentstrategie en levendige evenementformats bij tot de dialoog met een groeiend publiek en een grotere naamsbekendheid”, zo licht het rapport verder toe.

In het vierde kwartaal van 2022 was Prada Group het enige luxebedrijf dat zijn twee belangrijkste merken in de top vijf van de Lyst Index had staan: Prada stond op de eerste plaats en Miu Miu op de vierde. Lyst nomineerde Miu Miu ook als "Merk van het Jaar".