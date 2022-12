Miuccia Prada en Patrizio Bertelli leggen CEO-taken Prada Group neer

Miuccia Prada en Patrizio Bertelli treden binnenkort beiden af als co-CEO van de Prada Group. Het is de bedoeling dat Lorenzo Bertelli, de zoon van Patrizio Bertelli en Miuccia Prada, op termijn de leiding krijgt over het bedrijf. Tot die tijd neemt voormalig Luxottica-topman Andrea Guerra de teugels in handen, zo blijkt uit een persbericht van de Prada Group.

Guerra zal worden aangedragen als CEO tijdens de volgende raadsvergadering van Prada S.p.A., die gepland staat voor 26 januari. “Andrea Guerra heeft met zijn lange professionele ervaring blijk gegeven van ondernemersvaardigheden in bedrijven waar de oprichters aanwezig en betrokken zijn,” aldus Patrizio Bertelli en Miuccia Prada over de zakenman.

Dat zal Guerra goed van pas komen, want zowel Miuccia Prada als Patrizio Bertelli blijven actief in het bedrijf. Patrizio Bertelli wordt eind januari aangedragen als bestuursvoorzitter van Prada S.p.A. Miuccia Prada blijft lid van het bestuur, en behoudt haar rol als creatief directeur van Miu Miu en Prada. De creatieve directie van Prada deelt ze momenteel met Raf Simons.

Prada-telg neemt Italiaanse luxegroep op den duur over

“Dit is een fundamentele stap die we nemen om bij te dragen aan de evolutie van de Prada Group en de opvolging door Lorenzo Bertelli, de toekomstige leider van de groep,” aldus Miuccia Prada en Patrizio Bertelli in het persbericht.

De 33-jarige Lorenzo Bertelli kwam in 2017 bij het bedrijf. Hij is er momenteel verantwoordelijk voor marketing en communicatie, en voor verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn vader maakte in november vorig jaar al bekend het bedrijf binnen drie jaar aan zijn zoon over te willen doen.

Guerra moet ‘stabiele en duurzame groei’ realiseren

Wanneer Lorenzo Bertelli de leiding op zich neemt, is nog niet bekend. Voorlopig zal Guerra verantwoordelijk zijn voor het ‘realiseren van stabiele en duurzame groei’ bij Prada, zo zeggen Miuccia Prada en Patrizio Bertelli in het persbericht.

Guerra was voorheen onder meer CEO van de Italiaanse brillenproducent Luxottica. Ook bekleedde hij topposities binnen horecabedrijf Eataly en de hoteldivise van luxegroep LVMH. In het persbericht danken Bertelli en Prada Guerra voor zijn bereidheid om de functie bij Prada op zich te nemen.

In boekjaar 2021 noteerde de Prada Group nog een omzetplus van 8 procent ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona. De omzet kwam neer op 3,3 miljard euro.