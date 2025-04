Prada krijgt mogelijk miljardenlening van Goldman Sachs voor overname Versace

Volgens geruchten zou de Italiaanse modegroep Prada bezig zijn met de overname van het beroemde merk Versace. Om deze megadeal te financieren, zou een bankenconsortium onder leiding van Goldman Sachs bereid zijn om Prada een lening van 2,5 miljard euro te verstrekken. Dat meldt de Italiaanse krant MF Fashion.

Samenvatting Er gaan geruchten dat Prada het merk Versace wil overnemen en een lening van 2,5 miljard euro heeft aangevraagd om de deal te financieren.

Prada geeft geen commentaar op de geruchten, maar CEO Andrea Guerra heeft aangegeven dat Prada zich vooral richt op de groei van de eigen merken.

De exclusiviteitsperiode waarin Prada met de huidige eigenaar van Versace in gesprek is, loopt rond 10 april af, waarna mogelijk meer duidelijkheid komt over de overname.

Van dat bedrag zou ongeveer 1,5 miljard euro worden gebruikt voor de overname zelf. Het overige miljard zou Prada inzetten om Versace opnieuw te positioneren in de markt – bijvoorbeeld door het merk moderner of aantrekkelijker te maken voor een breder publiek.

Prada zelf houdt de lippen stijf op elkaar. Het bedrijf geeft geen commentaar op de geruchten, iets waar het sinds de eerste berichten over de mogelijke deal al aan vasthoudt. CEO Andrea Guerra liet eerder weten dat Prada zich vooral richt op de groei van de eigen merken, en alleen naar overnames kijkt als er een strategische kans is.

Het gaat economisch goed met Prada. In 2024 behaalde het bedrijf een omzet van 5,4 miljard euro – een stijging van 17 procent vergeleken met een jaar eerder. Prada bezit naast het gelijknamige merk ook Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 en Luna Rossa. Volgens voorzitter Patrizio Bertelli is de groei te danken aan strategisch vooruitdenken en de kwaliteit van de producten. Hij is positief over de vooruitzichten voor 2025.

Of Prada Versace daadwerkelijk overneemt, zal waarschijnlijk rond 10 april duidelijk worden. Dan loopt namelijk de exclusiviteitsperiode af waarin Prada met de huidige eigenaar van Versace – Capri Holdings – in gesprek is. Capri Holdings bezit naast Versace ook de merken Jimmy Choo en Michael Kors.

Het zou betekenen dat Versace, dat 47 jaar geleden in Milaan zijn eerste show gaf, weer terugkeert in Italiaanse handen.