Primark behaalt betere winstmarge dan voorspelt in eerste halfjaar

Modeketen Primark behaalt een betere winstmarge dan verwacht, zo maakt Associated British Foods Plc, het bedrijf waar Primark onder opereert, dinsdag bekend. Het aangepaste bedrijfsresultaat komt neer op 351 miljoen pond (396,5 miljoen euro), wat een winstmarge van 8,3 procent inhoudt.

De omzet groeit met 19 procent naar een bedrag van 4,2 miljard pond, omgerekend 4,7 miljard euro. De omzet zit sinds de tweede helft van een boekjaar eerder weer in de lift. De modeketen noemde de toenmalig behaalde resultaten ‘boven verwachting’ en zag een verbetering in de verkopen in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Door de goede resultaten, besloot Primark zijn verwachtingen voor het financiële jaar bij te stellen en verwacht het een omzetgroei van zestien procent.

“Primark is er in deze periode zeer goed in geslaagd nieuwe klanten aan te trekken met haar aanbod van kwalitatief goede producten in combinatie met prijsleiderschap en goed geïnvesteerde winkels”, aldus George Weston, CEO bij Associated British Foods, in het persbericht. “We hebben een zeer sterke bijdrage gehad van de nieuwe winkels die in deze periode zijn geopend en vandaag kondigen we plannen aan voor de ontwikkeling van onze Primark-activiteiten in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten.”

Voor het tweede halfjaar verwacht Primark dat de winstmarge vergelijkbaar zal zijn met die van het eerste halfjaar. Als gevolg daarvan verwacht het bedrijf een marge van 8,3 procent voor het hele boekjaar.