Primark stelt verwachtingen voor het hele jaar bij na omzetgroei in eerste halfjaar

Modeketen Primark stelt de verwachtingen voor het financiële jaar bij na mooie resultaten in het eerste halfjaar, dat maakt Primark bekend in een financiële update.

Primark verwacht een omzetgroei van 16 procent, vergeleken met een jaar eerder, omdat het bedrijf zich blijft herstellen na de coronacrisis. De modeketen noemt de behaalde resultaten ‘boven verwachting’ en zag een verbetering in de verkopen in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar stond deze periode nog in het teken van de Omicron-variant van het coronavirus. Dat zorgde toen voor een daling in bezoekersaantallen in Nederland.

In Europa, exclusief het Verenigd Koninkrijk, verwacht Primark een omzetstijging van 18 procent voor de totale omzet dankzij de stijgende bezoekersaantallen en de groei in alle markten, zo is te lezen.

“We hebben in deze regio veel nieuwe winkels geopend. Onze nieuwe winkels in Boekarest, Roemanië, en de twee in Italië, presteren bijzonder goed en blijven dat ook doen”, aldus Primark. Daarnaast heeft de modeketen vertrouwen in de lente-zomer-collectie. “De eerste reacties zijn positief en we geloven erin dat ons aanbod van goede kwaliteit tegen betaalbare prijzen en een aantrekkelijke winkelervaring steeds interessanter wordt voor onze bestaande en nieuwe klanten.”