Primark ontkent plannen voor thuisbezorging ondanks speculaties over online expansie

Modeketen Primark zou zich voorbereiden op de introductie van thuisbezorging en een verdere uitrol van het click & collect-systeem. Dat melden onder andere de nieuwspagina’s The Times, The Mirror en GB News op basis van bronnen rond het bedrijf. Primark ontkent echter dat het op korte termijn een volledige online bezorgservice wil lanceren.

Volgens de berichtgeving onderzocht Primark onlangs de aankoop van een voormalig distributiecentrum van Asos in Lichfield, Staffordshire. Het geautomatiseerde fulfilment centrum werd uiteindelijk verkocht aan Marks & Spencer voor omgerekend circa 79 miljoen euro. Bronnen stellen dat Primark de locatie wilde inzetten om directe thuisleveringen mogelijk te maken.

Een woordvoerder van Primark weerspreekt die lezing. Tegen Britse media zegt het bedrijf dat “de positie rond thuisbezorging ongewijzigd blijft”. Volgens de retailer werd de locatie enkel onderzocht als mogelijke uitbreiding van het bestaande click & collect-netwerk in Groot-Brittannië, aldus The Mirror.

Primark experimenteert de afgelopen jaren nadrukkelijker met digitale verkoopkanalen. De retailer introduceerde eind 2022 een click & collect-service voor kindermode in het Verenigd Koninkrijk en breidde die in 2023 uit naar damesmode. In 2025 zette het bedrijf daarnaast een volgende digitale stap met de lancering van zijn eerste mobiele app in Ierland en Italië.