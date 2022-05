Primark-personeel demonstreert in Amsterdam

Zaterdag namen ongeveer twintig personeelsleden van Primark deel aan een demonstratie bij het filiaal van de kledingketen aan het Amsterdamse Damrak. De personeelsleden demonstreerden vanwege hoge werkdruk en dreigende ontslagen , zo schrijven verschillende media, waaronder het AD en De Telegraaf.

Eerder dit jaar kondigde Primark aan ongeveer 250 personeelsleden in Nederland te gaan ontslaan. Tegelijkertijd openen er nieuwe vacatures, waarop ook ontslagen personeel zou kunnen solliciteren. Dat wijst erop dat de keten personeel ontslaat om het opnieuw in te huren, maar dan tegen lagere lonen, aldus vakbond FNV.

De vakbond was ook de organisator van de demonstratie. Vanaf vier uur ‘s middags stonden de demonstranten, waarvan een deel in FNV-hesjes, met protestborden bij de deur van de Primarkwinkel. De vakbond hoopt dat er een ‘hogere transitievergoeding’ komt voor de mensen die ontslagen worden. Wie bij Primark blijft werken, moet een ‘werkbaar rooster en een leefbaar loon’ krijgen, zo is in een persbericht van FNV te lezen.

Primark reageerde tegenover FNV nog niet op de demonstratie.