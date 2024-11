Primark-topman verdedigt werkwijze van de budgetmodeketen te midden van kritiek

De Ierse budget modeketen Primark krijgt veel kritiek over de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers en de milieueffecten van haar lagekostenmodel. CEO Paul Marchant verdedigt de bedrijfsvoering van het merk en stelt dat het mogelijk is om ethisch in Azië in te kopen. "Ik geloof niet dat het onmogelijk is om ethisch in Azië in te kopen," zegt hij in een interview met AFP in Dublin.

Samenvatting Primark krijgt kritiek op arbeidsomstandigheden en milieu-impact.

De CEO verdedigt de ethische inkoopmogelijkheden in Azië, benadrukkend dat juiste partners en controles essentieel zijn.

Primark pakt kritiekpunten aan door trainingen voor boeren, leveranciersaudits en naleving van de ILO-gedragscode.

Primark, een gevestigde naam op de winkelstraten in het VK, Ierland en daarbuiten, produceert haar kleding in Azië en verkoopt deze tegen lage prijzen in Europa. Het bedrijf kiest ervoor om haar producten per schip te vervoeren in plaats van per vliegtuig, verkoopt niet online, plant collecties ruim van tevoren en houdt geen grote voorraden aan. Deze werkwijze heeft bewezen lucratief te zijn; recentelijk meldde Primark voor het eerst een jaarwinst van meer dan 1 miljard pond (ongeveer 1,3 miljard euro).

Toch wordt het bedrijf vaak bekritiseerd, vooral door milieuactivisten en mensenrechtenorganisaties. Milieuorganisaties wijzen op de negatieve impact van Primarks "wegwerpmode". Tegelijkertijd vinden mensenrechtenorganisaties de afhankelijkheid van het merk van leveranciers in landen zoals India, Pakistan en Bangladesh, waar de arbeidsbescherming beperkt is, problematisch.

Primark stelt echter dat het bedrijf zich inspant om deze problemen aan te pakken. Het bedrijf traint Indiase boeren in regeneratieve landbouw en voer regelmatig audits uit bij leveranciers om arbeidsuitbuiting en land te voorkomen. CEO Marchant benadrukt dat met de juiste partners en adequate controles een ethisch verantwoorde toeleveringsketen mogelijk is: "Als je de juiste partners hebt, en de juiste beveiliging, maatregelen en controles hebt, zie ik geen reden waarom je geen ethische toeleveringsketen zou kunnen hebben", aldus Marchant. Het bedrijf zegt zich tevens te houden aan de gedragscode van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).