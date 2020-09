Primark voorspelt financiële meevaller in Q4, volgend jaar nieuwe winkel in Nederland

Primark verwacht een financiële meevaller voor het laatste kwartaal van zijn boekjaar, dat eindigt op 12 september. Dat blijkt uit een prognose van Associated British Foods Plc, het moederbedrijf van de kledingketen.

Sinds de heropening van de Primark-winkels in mei, juni en juli draaide Primark ongeveer 2 miljard pond (omgerekend 2,23 miljard euro) omzet. Het bedrijf denkt dat de operationele winst over het gehele boekjaar zal uitkomen ‘aan de bovenkant’ van de eerdere raming in juli, dat wil zeggen, rond de 350 miljoen pond (388 miljoen euro). Dat is nog steeds een daling van circa 62 procent ten opzichte van vorig jaar, toen Primark 913 miljoen pond (1 miljard euro) operationele winst boekte.

De verkopen van Primark hadden dit voorjaar flink te lijden onder de coronacrisis, maar liepen in het laatste kwartaal evengoed ‘beter dan verwacht’, zo staat in de prognose van Associated British Foods. Na de heropening van de winkels stegen de verkoopcijfers zelfs tijdelijk uit boven die van vorig jaar. Vooral bij filialen in winkelcentra is het druk, zo meldt het bedrijf. In winkels in grote stadscentra, die afhankelijker zijn van toerisme, blijft het relatief rustig. Primark zegt de definitieve cijfers voor het laatste kwartaal en het gehele boekjaar op 3 november te zullen publiceren.

Veertien nieuwe Primarks op de planning, ook een in Nederland

In de tweede helft van het boekjaar opende Primark drie nieuwe winkels: twee in Parijs en een in Warschau, waarvan vooral de laatste het goed doet. Voor het volgende boekjaar staan wereldwijd nog eens veertien nieuwe winkelopeningen gepland, waaronder een in Nederland. Waar dat filiaal zal komen, is nog niet bekend.