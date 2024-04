Primark zet groeimomentum voort in eerste halfjaar 2024

Primark zet zijn groeimomentum van boekjaar 2023 voort in het eerste halfjaar van 2024. De retailer weet opnieuw zijn omzet én bedrijfswinst te groeien, zo blijkt uit de tussentijdse resultaten van het moederbedrijf Associated British Foods Plc.

De omzet van Primark groeit in de eerste 24 weken van boekjaar 2024 met 6,4 procent naar 4,5 miljard pond (5,1 miljard euro). De omzet op vergelijkbare basis stijgt met 2,1 procent. De Ierse retailer groeit zijn verkopen dankzij goed presterende afzetmarkten door verhoogde prijzen en door goed ontvangen producten, aldus het moederbedrijf. Daarnaast zou de uitrol van de ‘click and collect service’ in het Verenigd Koninkrijk ook hebben bijgedragen aan de omzetstijging.

Ook de bedrijfswinst zit opnieuw in de lift. Zo boekt Primark een operationele winst van 509 miljoen pond, wat gelijk staat aan een groei van 45 procent in vergelijking met een jaar eerder. De sterke stijging wordt toegeschreven aan een verbetering van het brutomarge als gevolg van lagere materiaal- en vrachtkosten. De nettowinst van de Ierse retailer stijgt zelfs met 49 procent naar 465 miljoen pond.

Primark: 2024 wordt een jaar vol investeringen

Primark verlaagde eerder deze maand nog de prijzen voor honderden kindermodeprijzen. Dit zal mogelijk gaan drukken op de winst. Het bedrijf wil namelijk betaalbare opties blijven bieden in tijden waarin gezinnen de kosten zien stijgen, maar voert geen prijsverhogingen in bij andere producten door om te compenseren. “We hebben tevens leveranciers niet gevraagd de prijzen te verlagen om dit te financieren”, zo meldde een woordvoerder destijds aan FashionUnited. De nieuwe lagere prijzen kunnen dus een kostenpost worden voor de keten.

Verder staat 2024 voor Primark in het teken van uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten wat zal bijdragen aan de omzet. Zo plant de Ierse retailer meer dan 100 miljoen pond te investeren in uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk. Naar eigen zeggen creëert het bedrijf dit jaar zo’n 700 banen in de retail het Verenigd Koninkrijk, waarmee meer dan 75 miljoen pond aan nieuwe investeringen in de retail worden gedaan. Wat betreft de Verenigde Staten wil Primark prominenter aanwezig zijn in het zuiden. Dat doel gaat in vervulling door een nieuw distributiecentrum te openen in Jacksonville, Florida, met een oppervlakte van 550.000 vierkante meter.