Producenten kleding, leer en textiel positiever over toekomst in september

In september verbetert het vertrouwen onder producenten in de Nederlandse kleding-, textiel- en leerindustrie sterk, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het producentenvertrouwen laat zien hoe positief of negatief ondernemers in een sector naar de toekomst kijken.

Binnen de branche kleding, textiel en leer stijgt het vertrouwen van minus 7,2 in augustus naar een positieve 3,2 in september. Dit toont aan dat producenten nu meer vertrouwen hebben in de verwachte bedrijvigheid voor de komende maanden. Ze verwachten bijvoorbeeld meer te verkopen of zien de vraag naar hun producten toenemen.

Kijken we naar de totale Nederlandse industrie, dan zien we dat het producentenvertrouwen iets minder negatief is geworden, van minus 1,9 in augustus naar minus 1,7 in september. Dit ligt echter nog steeds onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (minus 1,3). De hoogste piek in vertrouwen vindt plaats in oktober 2021, terwijl de grootste daling tijdens de coronapandemie in april 2020 plaatsvindt.

Het producentenvertrouwen bestaat uit drie onderdelen: de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden, de mening over de orderpositie (het aantal ontvangen bestellingen) en de beoordeling van de voorraden gereed product (het aantal producten dat op voorraad is).