Productie atelier Fabriek Fris wint innovatieprijs

Nederlands productie atelier Fabriek Fris heeft de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2021 gewonnen. Fabriek Fris won de prijs voor het eigen merk Osias, dat afgedankt katoen een tweede leven geeft, zo is te lezen in een persbericht.

“Er waren dertig hele goede inzendingen, met een veelheid aan werkgebieden – zeker niet alleen maar voedsel,” aldus juryvoorzitter Maarten Vriens, in het persbericht. “Het kostte ons best moeite om daaruit vijf nominaties te selecteren. Wij vonden Fabriek Fris niet alleen heel innovatief, maar ook heel hoog scoren op thema’s als samenwerking en kansen creëren, bijvoorbeeld doordat in hun atelier vooral statushouders aan het werk zijn.”

Fabriek Fris zag in juni 2020 het levenslicht. De productielocatie in Ede wil uiteindelijk een fashion hub worden, zo vertelde mede-oprichter Rosan van Boven eerder dit jaar aan FashionUnited.