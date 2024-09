Puig groeit ondanks dalende winst in eerste halfjaar

Puig, eigenaar Dries van Noten en Rabanne, zet sterke groei neer in eerste halfjaar. Tegelijkertijd ziet het zijn winst dalen. Dit blijkt uit het financiële verslag van het eerste halfjaar van 2024.

De groep behaalde een omzet van 2,2 miljard euro in deze periode, wat neerkomt op een omzetgroei van 9,6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Puig boekt groei in eerste halfjaar, maar voelt de kosten van overnames

De halfjaarwinst van het mode- en cosmeticabedrijf is met 26 procent afgenomen, voornamelijk door extra kosten als gevolg van zijn beursgang en overname deals. In januari 2024 nam Puig het luxemerk Dr. Barbara Sturm over.

Het bedrijf verwacht dat de netto-omzet en operationele winst in de tweede helft van het jaar zullen toenemen, mede dankzij de verwachte stijging van de vraag rond de feestdagen. Het is de eerste keer dat het bedrijf de resultaten van de eerste zes maanden rapporteert.

Puig is een Spaans familiebedrijf dat actief is in mode en cosmetica. Het werd in 1914 opgericht door Antonio Puig Castelló in Barcelona en wordt nog steeds geleid door de familie Puig. Het bedrijf is wereldwijd actief in meer dan 150 landen.