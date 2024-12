Puig haalt doelstellingen niet en stelt overname Charlotte Tilbury uit, aandelenwaarde daalt tot dieptepunt

Madrid – Komt Puig de doelstellingen die het zichzelf stelde voor de beursgang niet na? Op dit moment lijkt dat duidelijk het geval te zijn, nadat de Spaanse multinational in parfums, mode en beauty aankondigde dat de overname van het minderheidsbelang in cosmeticabedrijf Charlotte Tilbury, dat nog steeds in handen is van de oprichtster, wordt uitgesteld tot 2031. Deze nieuwe deadline is door beide partijen vastgesteld voor de volledige verkoop van het bedrijf aan Puig, nadat het Spaanse bedrijf had beloofd een groot deel van de nieuwe financiële middelen die het met de beursgang verkreeg, te bestemmen voor deze aankoop.

Terug naar 4 juni 2020, toen Puig iedereen verraste met de aankondiging van de overname van een meerderheidsbelang in het Britse cosmeticabedrijf, Charlotte Tilbury. Zonder exacte percentages of bedragen te specificeren, nam het Spaanse bedrijf de controle over, waarmee het zich versterkte in de make-upsector, een sector waarin Charlotte Tilbury sindsdien de activiteiten van Puig is gaan leiden. Deze eerste investering in het aandelenkapitaal van het cosmeticabedrijf, zo bleek later, vond plaats door de verwerving van 73,1 procent van het totale aandelenkapitaal voor een bedrag van 1.113 miljoen euro. Tilbury bleef minderheidsaandeelhouder met bijna de volledige resterende 26,9 procent van het bedrijf. Voor de aandelen die in handen waren van Tilbury, kwamen de partijen verschillende koopopties overeen waarmee Puig zijn belang in het bedrijf kon uitbreiden tot 100 procent. De uiterste datum hiervoor was, volgens het economische medium Cinco Días, 2025. Puig maakte gebruik van deze opties op 25 juli 2024 met de aankoop van een extra 5,4 procent van het kapitaal van Charlotte Tilbury voor een bedrag van 214,8 miljoen euro. Na deze overname had Puig direct 78,5 procent van het kapitaal van het bedrijf in handen.

In de juiste context geplaatst, was deze extra aankoop van aandelen in Charlotte Tilbury een antwoord op wat Puig beschouwde als een van de belangrijkste doelstellingen van de beursgang, die op 3 mei 2024 werd afgerond. In het prospectus voor de beursgang gaf Puig aan dat de belangrijkste beleidslijn was om "de netto-opbrengst van de fondsenwerving te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden zoals de herfinanciering van de overnames van extra aandelen in Byredo en Charlotte Tilbury, en de ondersteuning van de groeistrategie van de portfolio en de merken van de Vennootschap". Wat Charlotte Tilbury betreft, zette Puig vastberaden stappen met de extra aankoop in juli, toen het bedrijf nog steeds de goedkeuring van de markten en investeerders genoot. Nu lijkt Puig echter de doelstellingen die op korte termijn zouden worden gehaald, niet na te komen door de overname van het resterende percentage van Charlotte Tilbury, dat nog in handen is van de oprichtster, uit te stellen tot 2031.

Nieuwe koopopties tussen 2026 en 2031

De directie van de Spaanse multinational heeft nu aangekondigd dat Puig en Charlotte Tilbury een nieuwe overeenkomst hebben gesloten waarbij de overname door Puig van het minderheidsbelang in het cosmeticabedrijf, dat nog steeds in handen is van Tilbury, wordt uitgesteld. Puig kan dit belang verkrijgen via verschillende koopopties die worden uitgeoefend tussen 2026 en 2031, de datum waarop de overeenkomst afloopt. Tot die tijd wordt het moment waarop Puig zijn opties moet uitoefenen om 100 procent van het kapitaal van Charlotte Tilbury in handen te krijgen, uitgesteld.

Het uitstel van de koopopties wordt door het Spaanse bedrijf gepresenteerd als een "uitbreiding van de strategische samenwerking" tussen Puig en de oprichtster van Charlotte Tilbury. Echter, de werkelijke redenen voor het uitstel van de verkoop van de aandelen blijven onduidelijk, gezien de ondoorzichtige communicatie naar de markten en investeerders. Los van wat Puig rechtvaardigt en presenteert als een voorbeeld van de "unieke samenwerking met visionaire oprichters, waarmee de identiteit als 'Home of Love Brands' wordt bevestigd, die diversiteit van denken, ondernemerschap en creativiteit bevordert", wijzen wij op twee mogelijke oorzaken die, zowel gecombineerd als onafhankelijk, tot deze beslissing zouden kunnen hebben geleid. Enerzijds de snelle waardevermindering en de slechte prestaties van de aandelen van Puig sinds de publicatie van de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf, over het eerste halfjaar van 2024; en anderzijds de problemen begin december door de terugroepactie van cosmeticaproducten van Charlotte Tilbury vanwege kwaliteitsproblemen. De terugroepactie van de "Airbush Flawless Setting Spray" zou volgens Puig gevolgen hebben voor de resultaten van het make-upsegment, dat aan het einde van het derde kwartaal van 2024 juist weer een positieve omzetgroei had laten zien. Deze factoren zouden ertoe kunnen hebben geleid dat de directie van Puig heeft besloten dat dit niet het beste moment is om verder te gaan met de aankoop van het resterende kapitaal van Charlotte Tilbury. Het bedrijf zou op korte termijn baat hebben bij een directe band met de oprichtster via het aandelenkapitaal, wat een actieve rol van Tilbury in de ontwikkeling en toekomstige evolutie van het bedrijf garandeert, hoewel dit in tegenspraak is met de door Puig gestelde doelen voor de beursgang.

Los van onze interpretaties, en volgens de officiële verklaring van Puig, "is het een voorrecht om onze nauwe samenwerking met Charlotte en haar team voort te zetten". "Charlotte heeft een unieke en baanbrekende visie, anders dan die van andere make-upartiestenmerken. Ze was al bezig de toekomst van make-up en huidverzorging te herdefiniëren toen we in 2020 begonnen samen te werken", aldus Marc Puig, CEO van Puig, in een verklaring. "We hebben sindsdien veel bereikt en het is een groot genoegen om de uitbreiding van onze samenwerking aan te kondigen" met Charlotte Tilbury, een "uitzonderlijk merk", en "ik kijk ernaar uit om samen verder te werken aan de groei ervan".

"In 2020 zijn we een partnerschap aangegaan dat essentieel is geweest voor ons succes", zegt Charlotte Tilbury, oprichtster, voorzitter, CEO en CFO van het make-upmerk. "Ik ben volledig overtuigd van de waarde en het potentieel dat Charlotte Tilbury Limited de komende jaren kan creëren en benutten". "De voortzetting van deze samenwerking met mijn team en met Puig is een natuurlijke ontwikkeling, gedreven door dezelfde innovatie, visie en ambitie die dit iconische merk door de jaren heen hebben gekenmerkt". Vanuit dat perspectief, betoogt ze, "is deze uitbreiding van de samenwerking een belangrijke stap voorwaarts, die ons in staat stelt om verder te groeien en de positie van het merk als leider in de beautywereld te consolideren".

Aandelenkoers daalt naar historisch dieptepunt

Hoewel de aankondiging niet heeft geleid tot een scherpe daling van de aandelenkoers van Puig, heeft het er wel toe geleid dat het bedrijf een nieuw historisch dieptepunt bereikte op woensdag 18 december 2024. Het blijft afwachten of de aandelen van het Spaanse bedrijf zich zullen herstellen of de dag zullen afsluiten rond de 18,04 euro per aandeel. Dit is tot nu toe de laagste koers ooit voor de aandelen van Puig, waardoor het bedrijf de grens van 17 euro per aandeel nadert en een daling van 24,89 procent heeft geleden sinds de beursgang in mei, toen de aandelen voor 24,50 euro werden verhandeld.