Puig rapporteert recordomzet en winstgroei in boekjaar 2024

Puig, eigenaar van onder andere Dries van Noten en Rabanne, herstelt haar operationele winst en nettoresultaat in de tweede helft van boekjaar 2024. Het Spaanse mode- en cosmeticabedrijf noteert daarnaast een recordomzet in het hele boekjaar dankzij een ‘overtuigende groei’ bij de merken Penhaligon's, L'Artisan Parfumeur en Dries Van Noten, en consistent sterke prestaties van het parfum-segment. Het beauty-segment maakte procentueel de grootste groei door.

Puig’s netto-omzet eindigt op 4,8 miljard euro. Dit markeert een recordomzet met een gerapporteerde groei van 11,3 procent. De geur- en modedivisie is goed voor 73 procent van Puig’s omzet en groeit met 13,6 procent naar 3,5 miljard euro. In de make-up-divisie dalen de verkopen met 1,6 procent, terwijl het beauty-segment een groei doormaakt van 19,8 procent.

De Dries van Noten-eigenaar groeit geografisch gezien het hardst in de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) met 12,8 procent. De verkopen in deze regio zijn goed voor 55 procent van Puig’s totale netto-omzet. In Amerika en Azië-Pacific stijgt de omzet met 11,1 en 3,7 procent.

Operationele winst en nettoresultaat groeien na daling in eerste helft van het jaar

Het operationele resultaat zit ook in de lift. Puig noteert een operationele winst van 758,7 miljoen euro, tegenover 692,97 miljoen euro in 2023. Onderaan de streep houdt Puig een nettowinst over van 531 miljoen euro, wat een groei van 14,1 procent markeert. Deze dubbelcijferige groei schrijft het mode- en cosmeticabedrijf toe aan ‘een sterke omzetgroei, operationeel hefboomeffect en een herbeoordeling van toekomstige verplichtingen in verband met de acquisities van Charlotte Tilbury en Byredo’. Het lager dan verwachte belastingtarief zorgde ervoor dat de buitengewone kosten, waaronder IPO-gerelateerde kosten, konden worden gecompenseerd.

Vooruitkijken naar 2025, verwacht Puig een netto-omzetgroei tussen de 6 en 8 procent. Het bedrijf houdt rekening met een vertraging in de vraag naar make-up en skincare producten. Op middellange termijn ziet Puig een opwaarts potentieel voor de aangepaste ebitda-marge, wat ervoor kan zorgen dat het bedrijf ‘positieve herinvesteringen’ in haar merken kan doen. De verbetering van het ebitda-marge zal naar verwachting in lijn liggen met die van 2024.