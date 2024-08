Puma stelt winstverwachting bij door 'hogere vrachtkosten en zwak consumentenvertrouwen in China'

De Duitse sportkledingfabrikant Puma SE stelt zijn financiële verwachting voor het hele jaar naar beneden bij, zo meldt het bedrijf in een verslag over het tweede kwartaal van 2024. Het bedrijf houdt rekening met hogere vrachtkosten en verwacht niet dat het consumentenvertrouwen in China verbetert.

De EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van het bedrijf daalde in het tweede kwartaal met vijf procent tot 276,2 miljoen euro. De nettowinst daalde met ruim een kwart tot 129,3 miljoen euro.

De omzet van Puma steeg in het tweede kwartaal met 2,1 procent, maar is 0,2 procent lager dan verwacht en staat op 2,1 miljard euro.

Puma stelt winstverwachting over 2024 bij

Puma verwacht dat de EBIT voor het gehele jaar tussen de 620 miljoen en 670 miljoen euro zal uitkomen. Dit is lager dan wat ze vorig jaar voorspelden, namelijk tussen de 620 miljoen en 700 miljoen euro.

“Rekening houdend met de externe factoren van hogere vrachtkosten, veranderende heffingen en aanhoudend matig consumentenvertrouwen, vooral in China, verlagen we onze vooruitzichten voor het bedrijfsresultaat,” aldus het bedrijf.

Puma-CEO Arne Freundt spreekt van "aanhoudende tegenwind van valuta's, gespannen toeleveringsketens en een ingetogen consumentenvertrouwen."