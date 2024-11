Puma tekent langdurig partnerschap met de Portugese voetbalbond

De Duitse sportkledingfabrikant Puma tekent een langetermijnpartnerschap met de Portugese Voetbalbond (FPF), een van de populairste nationale voetbalteams ter wereld. Vanaf 2025 rust het sportbedrijf de mannelijke, vrouwelijke en jeugdteams van Portugal uit, evenals de futsal-, beachvoetbal- en e-sportteams van de federatie. De nieuwe producten en de creatieve richting voor de samenwerking worden begin 2025 onthuld, zo blijkt uit een persbericht van de sportkledingfabrikant.

Arne Freundt, CEO van Puma, benadrukt dat het aantrekken van een topteam zoals Portugal een prioriteit is voor het bedrijf. "Het tekenen van een nationale topploeg is een van onze prioriteiten in de voetbalsector. Ik ben erg enthousiast om een team zo populair als Portugal te verwelkomen in de Puma-familie. Gezien het enorme aantal fans wereldwijd en het grote potentieel van de volgende generatie, kijken we uit naar grote toernooien zoals het Wereldkampioenschap van 2026," aldus Freundt.

Portugal, winnaar van de Europese titel in 2016 en de Nations League in 2018/19, heeft wereldwijd een enorme aanhang opgebouwd. Dit is echter niet de eerste keer dat Puma samenwerkt met het Portugese voetbal. In de jaren '60 werd Puma partner van de legendarische Portugese speler Eusébio. Eusébio, topscorer van het Wereldkampioenschap 1966, leidde zijn team naar de derde plaats en maakte de Puma King voetbalschoen wereldwijd populair. Deze historische link met het Portugese voetbal maakt de samenwerking extra betekenisvol voor Puma.

Fernando Gomes, voorzitter van de FPF, zegt: "We kijken ernaar uit om samen met Puma een spannende reeks producten te creëren die resoneren met onze grote fanbase wereldwijd."