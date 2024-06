PVH Corp. deelt Q1 resultaten en herziet winstvooruitzichten voor het hele jaar

PVH Corp., het moederbedrijf van onder meer Calvin Klein en Tommy Hilfiger, presteert beter dan verwacht. Dit blijkt uit zijn financiële verslag over het eerste kwartaal. Het Amerikaanse modeconcern herziet op basis van deze cijfers zijn vooruitzichten voor het hele jaar.

De omzet van PVH is met 10 procent gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit komt neer op een omzet van 1,9 miljard Amerikaanse dollar (1,8 miljard euro), één procent hoger dan verwacht. 3 procent van de totale omzetdaling schrijft het bedrijf toe aan de verkoop van zijn ‘Heritage Brands' in november 2023.

De groothandelsomzet daalde met 17 procent omdat groothandelaars ‘een voorzichtige aanpak blijven hanteren’, vooral in Europa, aldus PVH. De omzet van Tommy Hilfiger is met 10 procent gedaald ten opzichte van de periode vorig jaar. De omzet van Calvin Klein in het eerste kwartaal bleef gelijk.

De winst van PVH staat op de laatste dag van het eerste kwartaal op 1,2 miljoen Amerikaanse dollar (1,1 miljoen euro). Het voorgaande jaar was de winst 1,3 miljoen Amerikaanse dollar.

Op basis van de resultaten uit het eerste kwartaal, die beter zijn dan verwacht, stelt het bedrijf zijn winstverwachtingen voor het hele jaar bij. Het bedrijf bevestigt een verwachte winstdaling van 6 tot 7 procent voor 2024 en verhoogt de vooruitzichten voor de GAAP- en niet-GAAP-winst per aandeel.

Stefan Larsson, CEO van PVH, deelt in het financiële verslag: “We hebben onze omzetverwachtingen waargemaakt, geleid door groei in onze direct-to-consumer activiteiten, en hebben onze winstverwachtingen voor het eerste kwartaal overtroffen.”

Eerder kondigde PVH Corp. een leiderschapswisseling aan. Martijn Hagman, CEO van Tommy Hilfiger Global en PVH Europe, zal het bedrijf verlaten. Lea Rytz Goldman, Global President van Tommy Hilfiger, zal het wereldwijde merk leiden. David Savman, Chief Supply Chain Officer van PVH, zal interim-CEO voor PVH Europe worden. Het bedrijf laat weten een openstaande positie te hebben voor een nieuwe Europese leider.