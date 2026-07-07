Rabobank: platformisering, social commerce en internationale concurrentie veranderen retail

Platformisering, social commerce en internationale concurrentie blijven het retaillandschap veranderen. Dat schrijft Rabobank in de Retail Update van juli 2026, waarin de bank actuele ontwikkelingen in de detailhandel analyseert. Voor de modebranche springen onder meer de komst van TikTok Shop naar Nederland, de verdere groei van internationale platforms en de aanhoudende problematiek rond retouren in het oog.

TikTok Shop van inspiratie naar verkoop

Volgens Rabobank markeert de introductie van TikTok Shop in Nederland en België een volgende stap in social commerce. Via het platform kunnen consumenten producten direct kopen vanuit video's, livestreams en content van creators, zonder de app te verlaten. Bij de Nederlandse lancering is onder andere N BRANDS by Nikkie Plessen aangesloten. Rabobank merkt op dat TikTok Shop zich met name leent voor visuele en trendgevoelige productcategorieën, waaronder mode, accessoires en beauty.

Internationale concurrentie neemt toe

Rabobank wijst daarnaast op de internationale expansie van Nederlandse modemerken. Zo opende Mr Marvis een eerste Franse flagshipstore aan de Boulevard Saint-Germain in Parijs en breidt My Jewellery uit in België met een nieuwe flagshipstore in het Wijnegem Shopping Center. Volgens Rabobank onderstrepen deze openingen dat fysieke winkels een belangrijke rol blijven spelen bij de internationale uitbouw van een merk.

Chinese platforms winnen verder terrein

Rabobank signaleert daarnaast dat Chinese platforms zoals Shein en Temu hun positie op de Nederlandse markt verder versterken. In het eerste kwartaal van 2026 nam het aantal aankopen bij Chinese aanbieders met 43 procent toe, waardoor hun aandeel in alle grensoverschrijdende online aankopen steeg van 28 naar 34 procent. Tegelijkertijd investeert Shein verder in Europese distributiecapaciteit.

Retourgedrag blijft aandachtspunt

Tot slot besteedt Rabobank aandacht aan retourgedrag. Op basis van onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel schrijft de bank dat 15 procent van de online consumenten verantwoordelijk is voor bijna 60 procent van de CO2-uitstoot die samenhangt met retourzendingen. Rabobank noemt dit met name voor de modesector relevant vanwege de hoge retourpercentages en wijst op betere productinformatie, maatadvies en AI-ondersteunde aanbevelingen als mogelijke manieren om onnodige retouren terug te dringen.