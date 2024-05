Ralph Lauren overstijgt verwachtingen vierde kwartaal én boekjaar 2024

Het Amerikaanse modeconcern Ralph Lauren Corporation laat in het vierde kwartaal en het boekjaar 2024 betere cijfers zien dan verwacht. Dit laat het bedrijf weten in een financieel nieuwsbericht.

Het bedrijf boekte een omzet van 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro). Dit is te danken aan een sterke vraag in het direct-to-consumer kanaal in Europa en Azië. Het bedrijf overtrof hiermee de marktverwachtingen. De verwachte omzet was namelijk 1,56 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat voor het vierde kwartaal bedroeg 108 miljoen dollar (99 miljoen euro).

De cijfers markeren een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf schrijft dat dit “wijst op de veerkracht van het bedrijf te midden van uitdagende marktomstandigheden." Stijgende kosten van materiaal, inflatiedruk en extra vrachtkosten in verband met spanningen op de Rode Zee worden als uitdagende voorbeelden genoemd.