Ralph Lauren rapporteert tweecijferige groei over alle kanalen in tweede kwartaal

Zag Ralph Lauren de omzet in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar nog bijna verdriedubbelen in het tweede kwartaal is die groei wat getemperd. Nog steeds schrijft het merk echter op alle fronten tweecijferige groeipercentages, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzet van het bedrijf steeg met 26 procent naar 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro). Vooral in Noord-Amerika en Europa liepen de verkoopcijfers op, met respectievelijk 30 en 38 procent. In Europa groeide de omzet in stenen winkels dit kwartaal sneller dan online, met groeipercentages van respectievelijk 28 en 24 procent. In Noord-Amerika, nog altijd de grootste markt van Ralph Lauren, groeide de omzet van beide kanalen met ruim dertig procent.

De brutowinst van het bedrijf kwam uit op iets meer dan 1 miljard dollar (860 miljoen euro) met een bruto winstmarge van 67,5 procent. De nettowinst was 193 miljoen dollar, omgerekend 166,6 miljoen euro.