Reactie op miljoenennota: "Aandacht voor ondernemerschap positief"

Nu de miljoenennota 2025 is gepresenteerd komen ook de eerste reacties binnen op de plannen van het kabinet. Brancheorganisatie INretail is een van de eerste om te reageren. De organisatie ziet positieve punten, maar mist ook concrete investeringen in bijvoorbeeld winkelgebieden.

Er was aandacht voor ondernemerschap in de miljoenenota en de troonrede. Zo werd er gesproken over de regel- en lastendruk voor ondernemers en om deze te verlagen. INretail reageert hier positief op. Dat ondernemers met veel onzekerheden worstelen werd ook erkend. Dat de koning wees op het voorspelbaarder maken van het bedrijfslevenbeleid ziet de organisatie als terecht.

Aan de oproep die INretail enkele weken geleden deed om meer te investeren in winkelgebieden werd in de troonrede en miljoenennota nog geen gehoor gegeven. De oproep klonk om 400 miljoen euro vrij te maken om de regeling Impuls Winkelgebieden uit te breiden. Dit onderwerp zal waarschijnlijk aan bod komen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie, aldus INretail. Voor nu mist de organisatie 'concrete investeringen in winkelgebieden'.