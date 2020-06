Recessie-proof retailen: inzichten voor onzekere tijden

Diverse banken hebben het al voorspeld: een recessie is onvermijdelijk. Zo voorspelde de Wereldbank deze week de zwaarste economische recessie in tachtig jaar. Het zijn geen rooskleurige plaatjes die worden geschetst, dus de retail zet zich schrap. Goede voorbereiding is dan ook vereist. Retail data analysebureau Edited duikt onder andere in de lessen van de de vorige economische recessie en deelt inzichten over hoe retailers zich kunnen voorbereiden.

Het zal niet als een schok komen dat hetgeen dat wordt ingekocht, precies aan moet sluiten bij de klant die een retailer voor ogen heeft. Tijdens een webinar van Nederlandse brancheorganisatie INretail kwam al naar voren dat er een groot toekomstperspectief is voor datagedreven inkoop. Edited sluit zich bij dit advies aan. “Het optimaliseren van het assortiment is belangrijker dan ooit,” zo schrijft Edited. Het bureau raadt bijvoorbeeld aan om markttrends te analyseren op basis van data. Zo wordt inzicht verworven over waar men nog in kan investeren en welke items misschien uit een toekomst inkoopplan geschrapt moeten worden. Kijk bijvoorbeeld naar welke items volledig uitverkocht zijn geraakt en welke items structureel blijven hangen.

Edited raadt daarnaast aan om seizoenloze items te overwegen. De modekalender is immers flink opgeschud en traditionele seizoenen vervagen steeds meer. "Evergreen" items die in elk seizoen goed verkocht kunnen worden geven een sterke basis in het assortiment zonder in te leveren op merkbeleving. Ook wordt aangeraden om niet te proberen ‘alles voor iedereen te zijn’. “Focus op je sterke kanten,” aldus het rapport.

Vijf inzichten voor recessie-proof retailen volgens Edited

Het feit dat een recessie een werkelijkheid zal worden, betekent ook vaak dat de meeste consumenten minder te spenderen hebben. Ze zullen zich ook eerder richten op producten die ze echt nodig hebben, dan frivole items. In plaats van alle items drastisch af te prijzen om voorraad te verminderen, biedt Edited een andere tactiek. Het suggereert een prijsverhoging op de ‘recessie-proof’ items en juist een prijsverlaging op items die een hoger risico vormen. Dit klinkt uiteraard tegenstrijdig, maar het data analysebureau verwacht dat mensen nog steeds zullen investeren in items die hun manier van leven ondersteunen of favorieten in hun kledingkast. Door de items die misschien niet in deze categorie vallen lager te prijzen, vergroot dat weer de kans dat ze verkocht worden. Een dergelijke prijsstrategie zal het marge weer balanceren, aldus Edited.

Als derde punt haalt Edited de eeuwige korting aan. De consumenten zijn gewend geraakt aan het feit dat een item op de een of andere manier wel met minstens 20 procent korting verkregen kan worden. Als het niet de sale is, dan is het de mid-season sale, Black Friday, Cyber Monday, National Glamour Day, Singles Day, et cetera. Het zal geen geheim zijn dat kortingen het marge van winkeliers drastisch kan verlagen. Waar tijdens de webinar van INretail werd aangeraden om bijvoorbeeld speciaal in te kopen voor deze ‘koopjesdagen’, raadt Edited aan om de verwachting van de klant te veranderen. “Hogere kortingen zorgen niet altijd voor een betere doorverkoop. Vermijd het reduceren van je marge door te hoge afprijzingen.” Het bureau raadt bijvoorbeeld aan voorraad onder te brengen bij outlet websites zodat nieuwe leveringen de winkel in kunnen stromen zonder dat het imago van het merk verwaterd. Ook kunnen bedrijven een tactiek van luxemerken volgen door ‘archief verkopen’ te doen met items uit vorige seizoenen.

Naast specifieke strategieën voor het assortiment komen ook het investeren in ervaringen, innovatie en merkloyaliteit naar voren. Een naadloze ervaring online, maar ook een prettige ervaring in de winkel is belangrijker dan ooit. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van het bezorg- en retourproces, maar ook aan het investeren in goed personeel. Eerder in het artikel werd ook al aangehaald dat bedrijven hun sterke kanten moeten in zetten. “Wat kun jij doen voor een klant dat andere retailers niet kunnen?”, zo vraagt Edited. Al met al zijn er dus wel degelijk kansen voor de retailer, maar dit is niet te tijd om bij de pakken neer te gaan zitten.

