Rechter wijst greenwashing-zaak tegen Nike af

Sportmodegigant Nike hoeft niet voor de rechter te komen voor greenwashing, zo meldt Sourcing Journal. Een rechtbank in de Amerikaanse staat Missouri heeft de class action-rechtszaak tegen Nike afgewezen nadat een klaagster beweerde dat zijn 'Sustainability Collection'-productlijn geen duurzame materialen gebruikt. De lijn is misleidend, vindt de klaagster. De argumenten gepresenteerd in de zaak waren niet overtuigend genoeg. De rechter heeft daarom de zaak afgewezen.

Nike werd in mei 2023 beschuldigd van greenwashing. Deze aanklacht komt van Maria Guadalupe Ellis, ingediend bij het Eastern District Court van Missouri. Ellis beweerde dat Nike het consumentenrecht genaamd Missouri Merchandising Practices Act (MMPA) had geschonden, bedoeld om misleidende en oneerlijke handelspraktijken van bedrijven tegen te gaan.

Nike maakt volgens Ellis ten onrechte reclame voor haar 'Sustainability Collection'-productlijn. Volgens Nike is deze lijn gemaakt van gerecyclede materialen. Dit heeft het merk tenminste gecommuniceerd door producten aan te prijzen als “gemaakt van gerecyclede vezels" wat “onze ecologische voetafdruk verkleint”, zo staat in de rechtszaak. Hier is Ellis het niet mee eens. “Ze zijn niet gemaakt van ‘duurzame’ en milieuvriendelijke materialen. De producten [van Nike, red.] zijn niet minder schadelijk voor het milieu”, aldus de klacht. De reclame van Nike wordt ook door Elias bekritiseerd. “De marketing en etikettering misleiden consumenten door te geloven dat ze producten ontvangen die ‘duurzaam’ zijn… maar de producten van Nike voldoen niet aan deze beweringen.”

Ellis beweert dat ‘van de 2.452 producten die in de Nike 'Sustainability Collection zijn geïdentificeerd, slechts 239 producten daadwerkelijk zijn gemaakt van gerecyclede materialen.’ De klaagster benadrukt: ‘Meer dan 90 procent van de producten uit de Nike 'Sustainability'-collectie is dus niet 'gemaakt met gerecyclede vezels'. De argumenten van Ellis waren onvoldoende om de rechter in Missouri te overtuigen. De rechter heeft daarom de greenwashing-zaak afgewezen. Nike hoeft niet voor de rechter te komen.