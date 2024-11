Reebok verdubbelt winst na succesvolle herstructurering onder nieuwe eigenaar

Reebok International ziet zijn jaarlijkse winst flink stijgen, blijkt uit een financieel verslag. Het bedrijf, samen met dochteronderneming RILUK IPCO, boekt een winst na belastingen van 163,5 miljoen dollar (154 miljoen euro), wat meer dan het dubbele is van de 77,8 miljoen dollar (73 miljoen euro) winst van het jaar ervoor.

Deze jaarcijfers van Reebok beslaan een periode van 10 maanden omdat Reebok in maart 2022 voor 2,1 miljard euro door Authentic Brands Group is overgenomen van Adidas.

De bedrijfswinst van Reebok is dit jaar gestegen tot 177 miljoen dollar (166,7 miljoen euro), vergeleken met 92 miljoen dollar (86,6 miljoen euro) het jaar ervoor. Reebok schrijft deze winstgroei vooral toe aan lagere marketing- en bedrijfskosten, evenals aan een toename van licentieovereenkomsten met gegarandeerde minimale opbrengsten. Dit alles draagt bij aan een gezonde kasstroom die de bedrijfsactiviteiten ondersteunt.

Sinds de overname opereert het merk Reebok samen met haar dochteronderneming RILUK IPCO vanuit het kantoor in New York, VS. Daarnaast heeft het bedrijf dit jaar belangrijke stappen gezet, waaronder samenwerkingen met H&M en M&S, en nieuwe licenties voor outdoorkleding en brillen. Reebok introduceerde daarnaast een AI-mode-ervaring en presenteerde in Parijs een nieuwe collectie van licentiehouder New Guards.