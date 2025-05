Reju kondigt eerste industriële textiel-naar-textiel recyclingcentrum in Nederland aan

Na de opening van de proeffabriek ‘Regeneration Hub Zero’ in de Duitse stad Frankfurt afgelopen oktober, heeft textiel-naar-textiel regeneratiebedrijf Reju zijn eerste industriële textielrecyclingcentrum in Nederland aangekondigd.

De ‘Regeneration Hub One’ komt in het Chemelot Industrial Park in Sittard, dat ook bekend staat als innovatiecentrum. Sittard ligt ongeveer 28 kilometer ten noorden van Maastricht, dicht bij de Belgische grens in het westen en de Duitse grens in het oosten. “Deze strategische ligging stelt Reju in staat om de aanwezige infrastructuur en industriële synergieën te benutten om zijn activiteiten efficiënt op te schalen,” aldus het bedrijf in een persbericht.

Daarnaast zal de opening van het eerste industriële textielrecyclingcentrum Reju’s weg versnellen naar de opbouw van een circulaire infrastructuur voor de regeneratie van textielafval op grote schaal.

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor Reju. Met de bekendmaking van de locatie voor de ‘Regeneration Hub One’ bekrachtigen we onze toewijding om de textielindustrie te transformeren door innovatie en samenwerking,” aldus Patrik Frisk, algemeen directeur van Reju.

Nieuw industrieel T2T-recyclingcentrum is een ‘belangrijke mijlpaal’ voor Reju

“Chemelot is de ideale omgeving om onze technologie op te schalen en te integreren in een breder netwerk van industriële energiecentrales, die ook gericht zijn op circulaire economie. Hier willen we bewijzen dat textiel-naar-textiel circulaire economie op grote schaal haalbaar is,” voegt Frisk toe.

De nieuwe hub is bedoeld om jaarlijks de tegenwaarde van 300 miljoen artikelen te regenereren die anders als textielafval zouden eindigen, wat leidt tot een productiecapaciteit van 50.000 ton gerecycled bis-hydroxyethyleentereftalaat (rBHET) per jaar. Dit wordt vervolgens tot Reju PET gerepolymeriseerd en omgezet in Reju Polyester, dat 50 procent minder CO2-emissies veroorzaakt dan nieuw polyester.

Het Reju Polyester wordt daarna opnieuw in de verdere productieketen gebracht, waar het wordt verwerkt tot garens en stoffen die uiteindelijk door de gebruikers worden gebruikt.

“Met de beslissing van Reju om zijn innovatieve recyclingfabriek in Chemelot te vestigen, bereikt Nederland een primeur: de eerste grootschalige recyclingfabriek van het land, waar afgedankte textiel wordt verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe en nog betere textiel. Dat is het soort nieuwe industrie dat we nastreven – duurzaam, circulair en toekomstgericht. Het draagt bij aan groene groei en versterkt onze positie in de circulaire chemische industrie,” aldus Sophie Hermans, minister voor Klimaat en Groen Beleid.

“Ondanks de uitdagingen in de branche blijft Nederland aantrekkelijk voor groene industriële investeringen. Met deze nieuwe fabriek bouwen we actief aan de industrie van morgen, en ik ben er trots op dat Reju voor Nederland heeft gekozen,” voegt Hermans toe.

Het project is onder voorbehoud van de definitieve investeringsbeslissing van de raad van bestuur van Technip Energies, Reju’s moederbedrijf.